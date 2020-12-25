До 31 декабря каждый из нас планирует сделать множество дел. Для того чтобы ничего не забыть, сделать все размеренно и без суеты, можно составить список важных дел. В этом списке стоит отметить все, что вы должны успеть сделать до Нового года.

Идеи 24 предлагают вам перечень основных задач, которые должен сделать каждый при подготовке к Новому году.

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1. Подготовить подарки

Выбирать подарки для родных – это настоящее искусство. Нужно заранее составить список подарков, приобрести их и красиво запаковать. Не оттягивает это дело до 31 декабря, ведь потом можете расстроиться из-за того, что товаров может не оказаться в наличии. Кроме этого, не забудьте приобрести подарок и для себя.

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2. Избавьтесь от хлама

Переберите все вещи в шкафах и ящиках. То, что не используете, отдайте на благотворительность или тем, кто в нем нуждается. Как вариант, попробуйте продать на специальных торговых площадках.

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3. Уборка

Принято считать, что Новый год нужно встречать в безупречной чистоте. Поэтому накануне устройте генеральную уборку: постирайте тюль и шторы, протрите пыль со всех поверхностей, пройдите пылесосом по ковриках и тому подобное.

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4. Праздничное меню

Заранее продумайте, какие именно блюда будете готовить. Составьте список продуктов, которые можно купить заранее. Рекомендуем приготовить какое-то новое блюдо, которое еще не пробовали ни вы, ни ваша семья.

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5. Определиться с подачей

Мало составить меню, нужно еще придумать, как сделать так, чтобы блюдо выглядело максимально изысканно и аппетитно. Поэтому продумайте, как презентовать каждое блюдо в период празднования Нового года.

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6. Украсить елку

Трудно представить Новый год без елки. Хорошо подумайте, какое праздничное дерево лучше выбрать. Обязательно посоветуйтесь с родными и по желанию сделайте елку своими руками. Если вы выбрали классический вариант елки, то обязательно приобретите новые трендовые украшения.

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7. Праздничная атмосфера в доме

Для того чтобы создать праздничную атмосферу в доме, недостаточно просто украсить елку. Стоит еще подумать о праздничных венках, о декоре окон и стен.

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8. Поздравления

Для того чтобы не смущаться в новогоднюю ночь во время провозглашения тоста, заранее придумайте поздравление. Вы можете найти что-то интересное в интернете или придумать самостоятельно.

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9. Новогодний наряд

Обязательно определитесь, что оденете в новогоднюю ночь. Советуем купить какой-то новый аксессуар или одежду.

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10. Рабочие дела

Не оттягивайте рабочие дела на 1 или 2 января. Лучше решите рабочие моменты так, чтобы они вас не беспокоили во время празднования.

Фото new-year-party

11. Резервное копирование информации

Возьмите за привычку в конце каждого года делать резервное копирование важной информации. Чистите почту, удаляйте ненужные фото, сортируйте все электронные файлы.

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12. Развлечения

Для того чтобы встретить Новый год интересно и увлекательно можно придумать оригинальные игры и развлечения. Включите фантазию, поищите в интернете интересные игры, купите необходимые элементы для развлечений. Это разнообразит празднования Нового года.

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13. Итоги

Подводить итоги в конце года немного страшно, но это крайне необходимо. Каждый из нас должен понять, чего достиг за последний год, осознать, что не удалось воплотить и что помешало в реализации определенных желаний.

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14. Планы на каникулы

Даже если у вас нет детей, все равно распланируйте проведения новогодних каникул. Составьте список фильмов, которые хотите посмотреть; мест, которые хотите посетить; игр, в которые хотите поиграть.

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15. Цели на следующий год

Каждый человек должен иметь цели. Они могут быть маленькие, краткосрочные или долгосрочные. Каждую цель нужно визуализировать: писать на бумаге, рисовать, создавать оригинальные видео или фотоколлажи.

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