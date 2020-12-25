Как подготовиться к Новому году: 15 важных дел, которые должен сделать каждый
До 31 декабря каждый из нас планирует сделать множество дел. Для того чтобы ничего не забыть, сделать все размеренно и без суеты, можно составить список важных дел. В этом списке стоит отметить все, что вы должны успеть сделать до Нового года.
Идеи 24 предлагают вам перечень основных задач, которые должен сделать каждый при подготовке к Новому году.
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1. Подготовить подарки
Выбирать подарки для родных – это настоящее искусство. Нужно заранее составить список подарков, приобрести их и красиво запаковать. Не оттягивает это дело до 31 декабря, ведь потом можете расстроиться из-за того, что товаров может не оказаться в наличии. Кроме этого, не забудьте приобрести подарок и для себя.
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2. Избавьтесь от хлама
Переберите все вещи в шкафах и ящиках. То, что не используете, отдайте на благотворительность или тем, кто в нем нуждается. Как вариант, попробуйте продать на специальных торговых площадках.
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3. Уборка
Принято считать, что Новый год нужно встречать в безупречной чистоте. Поэтому накануне устройте генеральную уборку: постирайте тюль и шторы, протрите пыль со всех поверхностей, пройдите пылесосом по ковриках и тому подобное.
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4. Праздничное меню
Заранее продумайте, какие именно блюда будете готовить. Составьте список продуктов, которые можно купить заранее. Рекомендуем приготовить какое-то новое блюдо, которое еще не пробовали ни вы, ни ваша семья.
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5. Определиться с подачей
Мало составить меню, нужно еще придумать, как сделать так, чтобы блюдо выглядело максимально изысканно и аппетитно. Поэтому продумайте, как презентовать каждое блюдо в период празднования Нового года.
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6. Украсить елку
Трудно представить Новый год без елки. Хорошо подумайте, какое праздничное дерево лучше выбрать. Обязательно посоветуйтесь с родными и по желанию сделайте елку своими руками. Если вы выбрали классический вариант елки, то обязательно приобретите новые трендовые украшения.
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7. Праздничная атмосфера в доме
Для того чтобы создать праздничную атмосферу в доме, недостаточно просто украсить елку. Стоит еще подумать о праздничных венках, о декоре окон и стен.
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8. Поздравления
Для того чтобы не смущаться в новогоднюю ночь во время провозглашения тоста, заранее придумайте поздравление. Вы можете найти что-то интересное в интернете или придумать самостоятельно.
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9. Новогодний наряд
Обязательно определитесь, что оденете в новогоднюю ночь. Советуем купить какой-то новый аксессуар или одежду.
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10. Рабочие дела
Не оттягивайте рабочие дела на 1 или 2 января. Лучше решите рабочие моменты так, чтобы они вас не беспокоили во время празднования.
Фото new-year-party
11. Резервное копирование информации
Возьмите за привычку в конце каждого года делать резервное копирование важной информации. Чистите почту, удаляйте ненужные фото, сортируйте все электронные файлы.
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12. Развлечения
Для того чтобы встретить Новый год интересно и увлекательно можно придумать оригинальные игры и развлечения. Включите фантазию, поищите в интернете интересные игры, купите необходимые элементы для развлечений. Это разнообразит празднования Нового года.
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13. Итоги
Подводить итоги в конце года немного страшно, но это крайне необходимо. Каждый из нас должен понять, чего достиг за последний год, осознать, что не удалось воплотить и что помешало в реализации определенных желаний.
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14. Планы на каникулы
Даже если у вас нет детей, все равно распланируйте проведения новогодних каникул. Составьте список фильмов, которые хотите посмотреть; мест, которые хотите посетить; игр, в которые хотите поиграть.
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15. Цели на следующий год
Каждый человек должен иметь цели. Они могут быть маленькие, краткосрочные или долгосрочные. Каждую цель нужно визуализировать: писать на бумаге, рисовать, создавать оригинальные видео или фотоколлажи.
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