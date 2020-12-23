Багато людей впевнені в тому, що знак зодіаку впливає на наш характер, погляди та смаки. Тому, обираючи подарунки на Новий рік, потрібно зважати на те, коли саме народилися ваші рідні, друзі чи колеги.

Ідеї 24 зібрали для вас ідеї найкращих подарунків для кожного знаку зодіаку.

Овен

(21 березня – 20 квітня)

Овни запальні, емоційні, темпераменті. Вони завжди хочуть бути лідерами. Тому їм сподобаються подарунки, які допоможуть проявити своє лідерство. Наприклад, це може бути настільна гра "Монополія" або настільний футбол. Представникам цього знаку також сподобаються "статусні" речі: шкіряні ремені чи гаманці, візитниці, дорогі та вишукані блокноти тощо.

Овен зрадіє "статусним" речам / Фото superdeal

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Телець

(21 квітня – 21 травня)

Тельці урівноважені, розмірені, нікуди не поспішають, завжди все роблять повільно, але максимально якісно. Оскільки вони усе ретельно планують, найкращим подарунком може стати планер, нотатник чи настінний багаторазовий календар у вигляді плаката.

Тельці віддають перевагу вишуканим стриманим подарункам. І хоча вони ніколи в цьому не зізнаються, але вартість для них все ж має значення.

Тому обирайте коштовні подарунки. Наприклад, вишуканий алкоголь, сертифікат на масаж у престижному СПА-центрі, ювелірні прикраси.

Підготуйте для Тельців коштовні подарунки / Фото 1obl

Близнюки

(22 травня – 21 червня)

Активні, рухливі, обожнюють пригоди та подорожі. Це той знак зодіаку, який буде радий будь-якому подарунку. Проте краще не купуйте різні сувеніри й "дріб'язкові" непрактичні речі. Такі подарунки будуть просто припадати пилом. Краще придбайте речі, які Близнюки зможуть використовувати постійно. Наприклад, велосипед, електросамокат, ґаджети, технічні новинки тощо.

Велосипед – чудовий подарунок для Близнюків / Фото ok-sovety

Рак

(22 червня – 22 липня)

Раки загадкові, чутливі, емоційні та романтичні. Вони оцінять практичні речі. Наприклад, інтер'єрні елементи (вази, дзеркала, полички), речі хенд-мейд, різні набори інструментів чи текстилю. Цьому знаку зодіаку завжди обирайте щось оригінальне та нестандартне.

Раки зрадіють подарунку, який ви зробили своїми руками / Фото burdastyle

Лев

(23 липня – 23 серпня)

Леви життєрадісні, активні, люблять бути в центрі уваги. Завжди оточують себе красивими речами, тому їм краще дарувати якісні вишукані предмети інтер'єру, брендовий одяг, ювелірні прикраси.

Окрім цього, будь-який подарунок красиво обгорніть, адже це для Лева має не менше значення, ніж сам сюрприз.

Лев зрадіє якісним брендовим речам / Фото intertop

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Діва

(24 серпня – 23 вересня)

Діви помірковані, розсудливі, дисципліновані та практичні. Краще для них дарувати те, що згодиться для навчання, роботи або упорядкування дому. Особливо зрадіють Діви побутовій техніці, інтер'єрним речам, оригінальному посуду.

Діві можна подарувати побутову техніку / Фото tehnoobzor

Терези

(24 вересня – 23 жовтня)

Терези мають внутрішню нерішучість, але попри це вони завжди веселі, радісні й створюють позитивну атмосферу навколо себе. Ці люди засмутяться, коли дізнаються, що засмутили когось близького. Тому Терези будуть раді будь-яким подарункам. Наприклад, можете обрати інтер'єрні подушки, стильний настінний декор, ключниці, органайзери тощо.

Інтер'єрні подушки – один з варіант для подарунка Терезам / Фото french.alibaba

Скорпіон

(24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони завжди роблять усе можливе, щоб бути незалежними. Їм байдуже, що про них думають чи кажуть. Щоб ви не подарували Скорпіонам, вони стримано та із ввічливості подякують, але ви так і не дізнаєтеся справжньої реакції на подарунок. Тому обирайте вишукані блокноти чи планери, мотиваційні плакати в рамці, стильні елементи декору. Ці подарунки є безпрограшним варіантом. Зауважте, усі Скорпіони оцінять "містичні" подарунки: обереги, талісмани, аксесуари з магічними символами. Окрім цього, цей знак зодіаку зрадіє і грошовому подарунку, адже гроші для Скорпіонів – це символ свободи та незалежності.

Скорпіонам можна подарувати браслет-талісман / Фото crafta

Стрілець

(23 листопада – 21 грудня)

Стрільці динамічні, незалежні, цілеспрямовані, ненавидять стереотипи та банальності. Для цього знака зодіаку обрати подарунок найважче, проте під час покупки звертайте увагу на щось нестандартне та неочікуване. Наприклад, можна придбати ювелірну прикрасу. Але вона має бути найнезвичніша серед усіх товарів у магазині. Запаковуючи подарунок, не економте, адже Стрільці це помітять. Віддайте перевагу унікальній обгортковій упаковці. Запам'ятайте, для Стрільців важливі емоції, тому феєричне несподіване свято або оригінальне вручення подарунка відправить їх на сьоме небо від щастя.

Для Стрільців можна обрати оригінальні ювелірні прикраси / Фото pinterest

Козеріг

(22 грудня – 20 січня)

Козероги серйозні, вперті та практичні. Найкраще для них дарувати корисні речі: набір валіз, набори для мандрівників, подарункові карти у найрізноманітніші магазини або навіть гроші.

Набір мандрівника – один з кращих подарунків для Козерога / Фото el-up

Водолій

(21 січня – 18 лютого)

Представники цього знаку завжди ходять на межі: то меланхолійні, то підіймають бунт. Вони талановиті та відповідальні, повністю віддають себе роботі. Водолії здатні до жертовності, тому будь-який подарунок можуть віддати тим, хто його потребує більше. Не варто для цього знаку дарувати гроші. Також не радимо запитувати у них на пряму, що вони хотіли б отримати. Краще самостійно оберіть нематеріальний "емоційний" подарунок: політ на повітряній кулі, квитки в театр, фотосесію тощо.

Водолій зрадів би "емоційному" подарунку / Фото bukovel

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Це загадкові особистості, які мають неабияку інтуїцію. Не варто дарувати їм практичні речі. Краще зробіть подарунок власноруч. Риби оцінять вашу роботу та відчують енергетику отриманого подарунка.

Риби оцінять подарунок, зроблений своїми руками / Фото spinbo