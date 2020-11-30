Ваши завтраки могут быть еще ярче, еще более привлекательнее и вкуснее. Для этого стоит лишь красиво задекорировать обычную ежедневную пищу.

Идеи 24 сделали для вас подборку гениальных произведений искусства из еды. Вы будете поражены такой фантазией. Читайте также: 20 идеальных фото для тех, кому надоело несовершенство мира 1. Густав Климт "Поцелуй" Фото vinegred 2. Винсент ван Гог "Звездная ночь" Фото petmaya 3. Джон Уильям Уотерхаус "Русалка" Фото vinegred 4. Ян Вермеер "Девушка с жемчужной сережкой" Фото petmaya 5. Сальвадор Дали "Мягкие часы" Фото petmaya 6. Альбрехт Дюрер "Портрет Барбары Дюрер" Фото twitter 7. Василий Кандинский "Квадраты с концентрическими кругами" Фото acemaax 8. Пауль Клее "Знаки на желтом" Фото twitter 9. Фрида Кало "Автопортрет с терновым ожерельем и колибри" Фото apostrophe 10. Леонардо да Винчи "Мона Лиза" Фото topalbaniaradio 11. Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" Фото facebook Интересно: Посуда, которую вы точно захотите иметь: 15 креативных фотоидей 12. Альбрехт Дюрер "Заяц" Фото acemaax 13. Марк Ротко "Светлое облако, темное облако" Фото mixnews 14. Бэнкси "Девушка с воздушным шаром" Фото ustymenkooleh 15. Эдвард Хоппер "Полуночники" Фото petmaya 16. Пиет Мондриан "Композиция с красным, синим и желтым" Фото uazmi 17. Фернандо Ботеро "Женщина застегивает бюстгалтер" Фото mixnews 18. Леонардо да Винчи "Витрувианский человек" Фото petmaya 19. Винсент ван Гог "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой" Фото div 20. Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" Фото petmaya 21. Кацусики Хокусай "Большая волна в Канагаве" Фото acemaax