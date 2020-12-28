Як переробити ялинкові кульки в ексклюзивні прикраси: 10 ідей з фото
Якщо ви любите креативність, прагнете прикрасити оселю своїми руками – вигадайте оригінальний декор для ялинкових куль. Такі іграшки можуть мати смішний, милий або навіть вишуканий вигляд. Їх можна вішати і на стіну, і на ялинку.
Ідеї 24 зібрали для вас найбільш поширені способи декору ялинкових куль. Ви будете вражені таким творчим підходом.
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1. Кульки з оригінальним малюнком
Фото pinterest
2. Декор кульок за допомогою кольорового паперу
Фото housechief
3. Декор із тканини
Фото revistaartesanato
4. Декор із намистин
Фото mir-handmade
5. Кульки, декоровані пластиліном
Фото every-holiday
6. Кульки у шапочках Санти
Фото pinterest
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7. Кульки з різними елементами декору
Фото daledetalles
8. Прозорі кульки з фотографіями всередині
Фото sovetclub
9. Декор із підручних засобів
Фото pinterest
10. Декор з мішковини та спецій
Фото crafta
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