Якщо ви любите креативність, прагнете прикрасити оселю своїми руками – вигадайте оригінальний декор для ялинкових куль. Такі іграшки можуть мати смішний, милий або навіть вишуканий вигляд. Їх можна вішати і на стіну, і на ялинку.

Ідеї 24 зібрали для вас найбільш поширені способи декору ялинкових куль. Ви будете вражені таким творчим підходом. Читайте також: Як прикрасити вікна до Нового 2021 року: 10+ простих способів, які сподобаються кожному 1. Кульки з оригінальним малюнком Фото pinterest 2. Декор кульок за допомогою кольорового паперу Фото housechief 3. Декор із тканини Фото revistaartesanato 4. Декор із намистин Фото mir-handmade 5. Кульки, декоровані пластиліном Фото every-holiday 6. Кульки у шапочках Санти Фото pinterest Цікаво: Як прикрасити ялинку: 10 ідей вишуканого декору новорічних куль 7. Кульки з різними елементами декору Фото daledetalles 8. Прозорі кульки з фотографіями всередині Фото sovetclub 9. Декор із підручних засобів Фото pinterest 10. Декор з мішковини та спецій Фото crafta