Если вы любите креативность, стремитесь украсить дом своими руками – придумайте оригинальный декор для елочных шаров. Такие игрушки могут иметь смешной, милый или даже изысканный вид. Их можно вешать и на стену, и на елку.

Идеи 24 собрали для вас наиболее распространенные способы декора елочных шаров. Вы будете поражены таким творческим подходом. Читайте также: Как украсить окна к Новому 2021 году: 10+ простых способов, которые понравятся каждому 1. Шарики с оригинальным рисунком Фото pinterest 2. Декор шариков с помощью цветной бумаги Фото housechief 3. Декор из ткани Фото revistaartesanato 4. Декор из бусин Фото mir-handmade 5. Шарики, декорированные пластилином Фото every-holiday 6. Шарики в шапочках Санты Фото pinterest Интересно: Как украсить елку: 10 идей изысканного декора новогодних шаров 7. Шарики с различными элементами декора Фото daledetalles 8. Прозрачные шарики с фотографиями внутри Фото sovetclub 9. Декор из подручных средств Фото pinterest 10. Декор из мешковины и специй Фото crafta