Как переделать елочные шарики в эксклюзивные украшения: 10 идей с фото
Если вы любите креативность, стремитесь украсить дом своими руками – придумайте оригинальный декор для елочных шаров. Такие игрушки могут иметь смешной, милый или даже изысканный вид. Их можно вешать и на стену, и на елку.
Идеи 24 собрали для вас наиболее распространенные способы декора елочных шаров. Вы будете поражены таким творческим подходом.
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1. Шарики с оригинальным рисунком
Фото pinterest
2. Декор шариков с помощью цветной бумаги
Фото housechief
3. Декор из ткани
Фото revistaartesanato
4. Декор из бусин
Фото mir-handmade
5. Шарики, декорированные пластилином
Фото every-holiday
6. Шарики в шапочках Санты
Фото pinterest
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7. Шарики с различными элементами декора
Фото daledetalles
8. Прозрачные шарики с фотографиями внутри
Фото sovetclub
9. Декор из подручных средств
Фото pinterest
10. Декор из мешковины и специй
Фото crafta
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