Як перетворити старі меблі на вишукані елементи інтер'єру: вражаючі фото

Джерело:24 канал
Щоб освіжити інтер'єр квартири, не обов’язково робити ремонт чи купувати нові меблі. Іноді достатньо просто "причепурити" в кожній кімнаті річ, яка грає першу скрипку.
Приміром, перефарбувати. Одне лиш поєднання кольорів здатне цілком змінити дизайн вітальні, спальні чи ванної кімнати. Головне – дібрати вдалу кольорову гаму.
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