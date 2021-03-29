Як перетворити старі меблі на вишукані елементи інтер'єру: вражаючі фото

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Джерело:

24 канал

Щоб освіжити інтер'єр квартири, не обов’язково робити ремонт чи купувати нові меблі. Іноді достатньо просто "причепурити" в кожній кімнаті річ, яка грає першу скрипку.

Приміром, перефарбувати. Одне лиш поєднання кольорів здатне цілком змінити дизайн вітальні, спальні чи ванної кімнати. Головне – дібрати вдалу кольорову гаму.

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1. Такий сервант прикрасить будь-яку вітальню

Фото pinterest

2. Іноді хаотичне розфарбовування меблів робить їх не лише ексклюзивними, а й невимовно стильними

Фото pinterest

3. Вдало підібраний колір для фарбування комоду здатний перетворити звичайну бюджетну річ у вишуканий дизайнерський елемент

Фото pinterest

4. Фарбування у стилі омбре робить цю шафу надзвичайно оригінальною

Фото idei-dekoru

5. Уявіть, що ваш комод – полотно

Фото pinterest

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6. Навіть з недостатньою кількістю фарби комод можна перетворити на вишукану річ

Фото decoracion-del-hogar.bensinan

7. Креативність та сміливість завжди "в тренді"

Фото pinterest

8. Для любителів яскравих кольорів

Фото casashopping

9. Витончене трюмо

Фото pinterest

10. Нічого складного – просто використати фарбу двох кольорів

Фото pinterest