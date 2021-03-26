Якщо так сталося, що ви розбили горщик для квітів, улюблена тарілка тріснула, а диван порвався – не засмучуйтеся. Увімкніть фантазію, покреативте, залучіть до реконструкцій близьких і ви зможете отримати щось оригінальне та особливе.

Ми пропонуємо вам декілька варіантів для реконструкцій улюблених речей. Дивіться, надихайтеся, експериментуйте самі. Читайте також: 7 побутових лайфхаків, які спростять ваше життя 1. Не обов'язково одразу замінювати поламану кришку телефона, можна додати їй трішки яскравості Фото lematin 2. Простий та швидкий спосіб врятувати ситуацію з пошкодженим взуттям Фото zinoti 3. Навіть побитий бампер може виглядати красиво Фото motocaina 4. Креативно замасковані тріщини тарілки для фруктів Фото figyelj 5. Подертий диван, декорований мереживною тканиною Фото taringa Цікаво: Як навести лад у гаражі: 7 простих порад 6. Простий спосіб реставрувати побите дзеркало Фото ra2ej 7. Кольоровий скотч творить чудеса Фото tocka 8. Не вистачає коштів на ремонт – імпровізуйте Фото lematin 9. Оригінальний ремонт старих меблів з використанням пластикових деталей Фото trinixy 10. Дитячі "каракулі" можна перетворити у справжній живописний шедевр Фото metro