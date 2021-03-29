Щоб освіжити інтер'єр квартири, не обов’язково робити ремонт чи купувати нові меблі. Іноді достатньо просто "причепурити" в кожній кімнаті річ, яка грає першу скрипку.

Приміром, перефарбувати. Одне лиш поєднання кольорів здатне цілком змінити дизайн вітальні, спальні чи ванної кімнати. Головне – дібрати вдалу кольорову гаму. Читайте також: Як відновити пошкоджені речі: 10 геніальних ідей 1. Такий сервант прикрасить будь-яку вітальню Фото pinterest 2. Іноді хаотичне розфарбовування меблів робить їх не лише ексклюзивними, а й невимовно стильними Фото pinterest 3. Вдало підібраний колір для фарбування комоду здатний перетворити звичайну бюджетну річ у вишуканий дизайнерський елемент Фото pinterest 4. Фарбування у стилі омбре робить цю шафу надзвичайно оригінальною Фото idei-dekoru 5. Уявіть, що ваш комод – полотно Фото pinterest Цікаво: Кому й чому не можна дарувати ножі: давні вірування та сучасний етикет 6. Навіть з недостатньою кількістю фарби комод можна перетворити на вишукану річ Фото decoracion-del-hogar.bensinan 7. Креативність та сміливість завжди "в тренді" Фото pinterest 8. Для любителів яскравих кольорів Фото casashopping 9. Витончене трюмо Фото pinterest 10. Нічого складного – просто використати фарбу двох кольорів Фото pinterest