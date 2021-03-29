Як перетворити старі меблі на вишукані елементи інтер'єру: вражаючі фото
Щоб освіжити інтер'єр квартири, не обов’язково робити ремонт чи купувати нові меблі. Іноді достатньо просто "причепурити" в кожній кімнаті річ, яка грає першу скрипку.
Джерело:24 канал
Приміром, перефарбувати. Одне лиш поєднання кольорів здатне цілком змінити дизайн вітальні, спальні чи ванної кімнати. Головне – дібрати вдалу кольорову гаму.
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1. Такий сервант прикрасить будь-яку вітальню
Фото pinterest
2. Іноді хаотичне розфарбовування меблів робить їх не лише ексклюзивними, а й невимовно стильними
Фото pinterest
3. Вдало підібраний колір для фарбування комоду здатний перетворити звичайну бюджетну річ у вишуканий дизайнерський елемент
Фото pinterest
4. Фарбування у стилі омбре робить цю шафу надзвичайно оригінальною
Фото idei-dekoru
5. Уявіть, що ваш комод – полотно
Фото pinterest
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6. Навіть з недостатньою кількістю фарби комод можна перетворити на вишукану річ
Фото decoracion-del-hogar.bensinan
7. Креативність та сміливість завжди "в тренді"
Фото pinterest
8. Для любителів яскравих кольорів
Фото casashopping
9. Витончене трюмо
Фото pinterest
10. Нічого складного – просто використати фарбу двох кольорів
Фото pinterest
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