Люди завжди були схильні до якихось страхів, що через деякий час переростали в забобони, які впливали на багато поколінь. Всі ми з дитинства знаємо, що не можна дарувати ножі. Що породило таке повір'я? Відповідь на це запитання знають далеко не всі. Нумо розбиратися, чому не можна дарувати ножі на день народження або на весілля в Україні, в які забобони вірять люди і як їх обійти.

Звідки пішло марновірство, що дарувати ножі не можна

Забобонні люди вірять, що піднесений як подарунок ніж цілком може призвести до сварки. Дослідники вважають, що цей забобон з'явився ще в дохристиянські часи, коли ножі служили інструментами обрядового культу.

Читайте також Що подарувати тим, хто багато часу проводить на кухні

Тоді ці гострі предмети активно використовувалися під час жертвоприношень, різних магічних ритуалів і змов, а часом і в якості оберегів як захист від нечистої сили. Таким чином, люди вірили, що ніж є потужним носієм енергії, причому не тільки хорошої, але й руйнівної.

Саме неоднозначне застосування цього гострого предмету викликало у багатьох людей страх і породило переконання, що подарований ніж може стати причиною сварок і різних нещасть. Почали вірити, що відносини між дарувальником і людиною, яка прийняла подарунок, можуть зіпсуватися.

Також з'явилося марновірство, пов'язане з тим, що протягом сотень років вважалося, нібито ніж здатний накопичувати енергетику свого господаря.

Ножі служили інструментами обрядового культу / Фото Pexels

Спадкоємці цього марновірства є не тільки в Україні та країнах пострадянського простору, а й в інших державах.

У Китаї та Латинській Америці подарунковий ніж могли сприйняти як кінець дружби. Цей гострий інструмент не заведено дарувати й в арабських країнах. Також він заборонений в традиціях монголів ще з часів Чингісхана.

Що кажуть прикмети з приводу ножа в подарунок

З давніх часів люди вірили, що подарований ніж рве всі зв'язки дарувальника та того, кому подарунок призначений. Також цей предмет може зруйнувати сім'ю, стати причиною сварок і скандалів, людину будуть переслідувати невдачі, оскільки ніж приверне в будинок хвороби та злих духів.

Чому не можна дарувати ножі на весілля? Згідно з марновірством, подружнє життя буде "на ножах", та шлюб може розвалитися через такий подарунок.

Також існує прикмета про те, що ніж буде мстити новому господареві. Адже раніше ці знаряддя виготовлялися виключно під замовлення. Майстер "налаштовував" ніж під час виготовлення на потрібну енергетичну хвилю, коли в процесі роботи думав про нового господаря. Під час дарування цей гострий предмет міг "образитися" і почати "мстити".

Прикмети про ножі / Фото Unsplash

Дехто вважає, що разом з гострим лезом у будинок "заходять" прокляття і чаклунство. Це марновірство з'явилося через те, що ніж завжди був важливим атрибутом під час проведення магічних ритуалів. Наприклад, щоб накликати біду на певну людину, встромляли це гостре знаряддя в лутку дверей її будинку.

Згідно з деякими забобонам, ніж – це символ смерті, великого горя, а отримати його в подарунок означало очікувати, що хтось із близьких скоро помре в будинку.

Коли жінці дарують ніж, вважається, що такий подарунок зіпсує любовні стосунки. Гостре знаряддя наче "розрізає", рве зв'язок між двома близькими людьми, причому відновити його вже ніяк не можна.

Це цікаво Як покращити собі життя: 10 геніальних речей, які захоче мати кожен

Якщо чоловікові дарують ніж, вважається, що незабаром йому належить зробити якусь "криваву" справу. Така прикмета з'явилася через те, що в давнину цей предмет був символом війни, смерті, злочину. Тому подібний подарунок буквально прирікає чоловіка на загибель або тривале ув'язнення.

Зустрічається марновірство, що якщо подарувати ніж мамі, то це розріже всі родинні зв'язки, спровокує скандал і повне припинення відносин. Також цей гострий предмет може викликати у матері тривалу хворобу, яка може закінчитися летально.

Цікаві факти про ножі

Ножі завжди супроводжували людину в її житті, ось кілька цікавих і незвичайних фактів про них:

У Білорусі (Гомельська область) в колиску до немовляти чоловічої статі клали ніж, щоб він виріс здібним до теслярства.

У Фінляндії молодик вкладав свій ніж у футляр дівчини, якщо хотів зробити їй пропозицію. Відповіддю також служив ніж. Якщо дівчина не виймала його, то призначалося весілля.

У народів Кавказу і козаків при народженні сина прийнято досі дарувати кинджал або ніж.

В Японії будь-який ніж вважали вдалим подарунком, оскільки він захищав будинок і людину від нещасть, неприємностей. Японці також вірять, що подарувати ніж – означає захистити від бід. У них заведено дарувати гостре знаряддя, коли людина нещаслива.

У всіх країнах Середньої Азії ніж вважається найдорожчим і найпрестижнішим подарунком і амулетом. Немовляті під подушку клали ніж, щоб зберегти здоров'я. У разі хвороби дорослої людини знаряддя клали їй замість компресу на голову.

В Україні (Житомирська область) клали ніж у колиску дитині, якщо в будинку хтось помер. Вірили, що так можна "відвернути" смерть від дитини.

У Македонії під голову померлого клали гострий ніж, щоб позбавити його від долі стати вампіром.

Як правильно дарувати ножі

В упаковку сувенірні або мисливські ножі краще не пакувати, якщо предмет буде розташовуватися в піхвах. Якщо лезо приховане, це означає, що ніякої загрози знаряддя не несе.

Якщо знаєте, що той, кому призначений подарунок, є забобонною людиною, то ще до вручення подарунка вимагайте з нього символічну плату, яка "забере" негатив, адже людина "купить" ніж.

За традицією за ніж віддають монетку / Фото Unsplash

Цікавий факт: традиція віддати за ніж монетку пішла зі старої Англії. Отримавши там у подарунок ніж або будь-який інший гострий предмет, потрібно було віддати дарувальнику пів пенні, щоб біда пройшла повз.

Не варто вручати ножі при сторонніх, адже серед компанії людей обов'язково знайдеться людина, яка вкаже на погану прикмету. У підсумку настрій того, кому дарують ніж, буде зіпсовано, думки наповняться негативом і притягнуть неприємності.

Пам'ятайте: забобони працюють лише тоді, коли в них віриш. Вирішуйте самі, дарувати ніж чи ні тій чи іншій людині. Це єдине знаряддя, яке в усі часи було і залишається майже незмінним і не втратило свого призначення.

Якщо ви вважаєте, що людина оцінить такий подарунок, даруйте ніж сміливо. Що стосується забобонних людей, то просто візьміть з них монетку за подарунок, а ще краще вчинити, як ввічливі японці – заздалегідь покласти свою, яка потім вам повернеться!