Чтобы освежить интерьер квартиры, не обязательно делать ремонт или покупать новую мебель. Можно просто "примарафетить " в каждой комнате вещь, которая играет первую скрипку.

Например, перекрасить. Одно лишь сочетание цветов способно полностью преобразить гостиную, спальню или ванную комнату. Главное – подобрать удачную цветовую гамму. Читайте также: Как исправить испорченную вещь: 10 гениальных идей 1. Такой сервант украсит любую гостиную Фото pinterest 2. Иногда хаотическое раскрашивания мебели делает ее не только эксклюзивной, но и невероятно стильной Фото pinterest 3. Удачно подобранный цвет для окраски комода способен превратить обычную бюджетную вещь в изысканный дизайнерский элемент Фото pinterest 4. Окраска в стиле омбре делает этот шкаф чрезвычайно оригинальным Фото idei-dekoru 5. Представьте, что ваш комод – полотно Фото pinterest Интересно: Кому и почему нельзя дарить ножи: древние поверия и современный этикет 6. Даже с недостаточным количеством краски комод можно превратить в изысканную вещь Фото decoracion-del-hogar.bensinan 7. Креативность и смелость всегда "в тренде" Фото pinterest 8. Для любителей ярких цветов Фото casashopping 9. Изящное трюмо Фото pinterest 10. Ничего сложного – просто использовать краску двух цветов Фото pinterest