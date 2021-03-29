Как превратить старую мебель в изысканные элементы интерьера: впечатляющие фото
Чтобы освежить интерьер квартиры, не обязательно делать ремонт или покупать новую мебель. Можно просто "примарафетить " в каждой комнате вещь, которая играет первую скрипку.
Источник:24 канал
Например, перекрасить. Одно лишь сочетание цветов способно полностью преобразить гостиную, спальню или ванную комнату. Главное – подобрать удачную цветовую гамму.
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1. Такой сервант украсит любую гостиную
Фото pinterest
2. Иногда хаотическое раскрашивания мебели делает ее не только эксклюзивной, но и невероятно стильной
Фото pinterest
3. Удачно подобранный цвет для окраски комода способен превратить обычную бюджетную вещь в изысканный дизайнерский элемент
Фото pinterest
4. Окраска в стиле омбре делает этот шкаф чрезвычайно оригинальным
Фото idei-dekoru
5. Представьте, что ваш комод – полотно
Фото pinterest
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6. Даже с недостаточным количеством краски комод можно превратить в изысканную вещь
Фото decoracion-del-hogar.bensinan
7. Креативность и смелость всегда "в тренде"
Фото pinterest
8. Для любителей ярких цветов
Фото casashopping
9. Изящное трюмо
Фото pinterest
10. Ничего сложного – просто использовать краску двух цветов
Фото pinterest
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