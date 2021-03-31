Куди подіти старі дитячі іграшки: креативні ідеї перевтілення

Якщо у вашому домі досі перекидається багато дитячих іграшок, а ви ніяк не наважуєтеся їх викинути – не поспішайте приймати кардинальні рішення. Усім старим речам можна знайти нове призначення, але для цього потрібно трішки пофантазувати.

Саме тому ми підготували добірку фото, на яких ви можете побачити оригінальні практичні речі, які колись були улюбленими іграшками дітей.

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1. Пробка для пляшок з алкоголем

Невеликі іграшки у вигляді тварин можна розрізати, пофарбувати у привабливий колір, з'єднати зі старими деревними пробками й отримати вишукати практичну річ для пляшок з елітним алкоголем.

Оригінальна та практична річ / Фото Pinterest

2. Витончена підставка для прикрас

Пофарбувавши іграшку у яскравий золотавий колір, можна отримати щось не просто цікаве, а й надзвичайно стильне. Тому радимо обрати красиву тарілку чи коробку, склеїти її з пофарбованою іграшкою й отримати річ, яка виглядатиме, як дизайнерська.

Підставка для прикрас своїми руками / Фото Pinterest

3. Магніти на холодильник

Зробити такі практичні штуки можна з будь-яких іграшок. Важливо лиш заздалегідь придбати набір невеликих магнітів. За допомогою клею з'єднати їх з іграшками, за потреби пофарбувати й вуаля – корисні та практичні речі готові.

Магніти на холодильник зі старих іграшок / Фото Awesomestufftobuy

4. Рамки

Якщо маєте декілька однакових іграшок, можете використати їх для декору дзеркала. Для цього в ідеалі потрібно пофарбувати і рамку, і самі іграшки в однаковий колір.

Оригінальне дзеркало / Фото Pinterest

5. Лампа

За допомогою невеликих дитячих іграшок ви можете перетворити стару лампу у вишукану дизайнерську річ інтер'єру. Для цього варто усі невеликі іграшки приклеїти до підставки лампи, а потім пофарбувати у вдалий колір.

Унікальна настільна лампа / Фото Pinterest

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6. Кашпо

Старі іграшки можна перетворити у горщики або кашпо для вазонів чи сукулентів. Для цього варто лиш увімкнути фантазію і трішки покреативити. Найпростіший спосіб – зробити акуратні отвори в іграшках і відправити туди горщики з рослинами або просто рослини із землею.

Горщики для вазонів / Фото Apartmenttherapy

7. Тарілки для кенді-бару

Старі іграшки можна використати для створення оригінальних ємностей для подачі на стіл солодощів. Для цього варто розрізати іграшки, приклеїти їх з обох боків тарілок, трішки зачекати та отримати оригінальний посуд, який сподобається усім дітям.

Тарілки для солодощів / Фото Pinterest

8. Об'ємні картини

Зі старих іграшок можна створити незвичні картини в дитячу кімнату. Для цього варто купити гіпсокартон чи пінопласт, вирізати з них рамку, приклеїти іграшки та все ретельно пофарбувати у найбільш вдалі кольори. Діти будуть в захваті від такої креативної картини.

Картини на стіну зі старих зламаних іграшок/ Фото Pinterest

9. Декор різних банок

За допомогою іграшок можна прикрасити різні ємності з олівцями, ручками чи іншими речами. Для цього лиш варто приклеїти невеликі іграшки до кришок кожної банки.

Банки для дитячих речей, оздоблені старими іграшками/ Фото Pinterest

10. Рамка для фото

Якщо у вашій сім'ї люблять незвичні фоторамки, радимо виготовити щось особливе з колекції невеликих автомобільних машинок. Це надзвичайно легко, просто, але креативно.

Рамочка для фото, декорована іграшковими автівками Фото / Promaminky