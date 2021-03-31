Если в вашем доме есть много детских игрушек, а вы никак не решаетесь их выбросить – не спешите принимать кардинальные решения. Всем старым вещам можно найти новое назначение, но для этого нужно немного пофантазировать.

Именно поэтому мы подготовили подборку фото, на которых вы можете увидеть оригинальные практичные вещи. Когда-то они были любимыми игрушками детей.

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1. Пробка для бутылок с алкоголем

Небольшие игрушки в виде животных можно разрезать, покрасить в привлекательный цвет, соединить со старыми деревянными пробками и получить изысканную практичную вещь для бутылок с элитным алкоголем.

Оригинальная и практичная вещь / Фото Pinterest

2. Изящная подставка для украшений

Окрасив игрушку в яркий золотистый цвет, можно получить что-то не просто интересное, но и очень стильное. Поэтому советуем выбрать красивую тарелку или коробку, склеить ее с окрашенной игрушкой и получить вещь, которая будет выглядеть, как дизайнерская.

Подставка для украшений своими руками / Фото Pinterest

3. Магниты на холодильник

Сделать такие штуки можно с любых игрушек. Важно лишь заранее приобрести набор небольших магнитов. С помощью клея соединить их с игрушками, при необходимости покрасить и вуаля – полезные и практичные вещи готовы.

Магниты на холодильник из старых игрушек / Фото Awesomestufftobuy

4. Рамки

Если есть несколько одинаковых игрушек, можете использовать их для декора зеркала. Для этого в идеале нужно покрасить и рамку, и сами игрушки в одинаковый цвет.

Оригинальное зеркало / Фото Pinterest

5. Лампа

С помощью небольших детских игрушек вы можете превратить старую лампу в изысканную дизайнерскую вещь. Для этого стоит все небольшие игрушки приклеить к подставке лампы, а затем покрасить в удачный цвет.

Уникальная настольная лампа / Фото Pinterest

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6. Кашпо

Старые игрушки можно превратить в горшки или кашпо для вазонов или суккулентов. Для этого стоит лишь включить фантазию и немного покреативить. Самый простой способ – сделать аккуратные отверстия в игрушках и отправить туда горшки с растениями или просто растения с землей.

Горшки для вазонов / Фото Apartmenttherapy

7. Тарелки для кэнди-бара

Старые игрушки можно использовать для создания оригинальных емкостей для подачи на стол сладостей. Для этого следует разрезать игрушки, приклеить их с обеих сторон тарелок, немного подождать и получить оригинальную посуду, которая понравится всем детям.

Тарелки для сладостей / Фото Pinterest

8. Объемные картины

Из старых игрушек можно создать необычные картины в детскую комнату. Для этого стоит купить гипсокартон или пенопласт, вырезать из них рамку, приклеить игрушки и все тщательно покрасить в наиболее удачные цвета. Дети будут в восторге от такой креативной картины.

Картины на стену из старых сломанных игрушек / Фото Pinterest

9. Декор различных банок

С помощью игрушек можно украсить различные емкости с карандашами, ручками или другими вещами. Для этого лишь следует приклеить небольшие игрушки к крышкам каждой банки.

Банки для детских вещей, украшенные старыми игрушками / Фото Pinterest

10. Рамка для фото

Если в вашей семье любят необычные фоторамки, советуем изготовить что-то особенное из коллекции небольших автомобильных машинок. Это очень легко, просто и креативно.

Рамочка для фото, декорированная игрушечными автомобилями Фото / Promaminky