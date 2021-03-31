Куда девать старые детские игрушки: креативные идеи перевоплощения
Если в вашем доме есть много детских игрушек, а вы никак не решаетесь их выбросить – не спешите принимать кардинальные решения. Всем старым вещам можно найти новое назначение, но для этого нужно немного пофантазировать.
Источник:24 канал
Именно поэтому мы подготовили подборку фото, на которых вы можете увидеть оригинальные практичные вещи. Когда-то они были любимыми игрушками детей.
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1. Пробка для бутылок с алкоголем
Небольшие игрушки в виде животных можно разрезать, покрасить в привлекательный цвет, соединить со старыми деревянными пробками и получить изысканную практичную вещь для бутылок с элитным алкоголем.
Оригинальная и практичная вещь / Фото Pinterest
2. Изящная подставка для украшений
Окрасив игрушку в яркий золотистый цвет, можно получить что-то не просто интересное, но и очень стильное. Поэтому советуем выбрать красивую тарелку или коробку, склеить ее с окрашенной игрушкой и получить вещь, которая будет выглядеть, как дизайнерская.
Подставка для украшений своими руками / Фото Pinterest
3. Магниты на холодильник
Сделать такие штуки можно с любых игрушек. Важно лишь заранее приобрести набор небольших магнитов. С помощью клея соединить их с игрушками, при необходимости покрасить и вуаля – полезные и практичные вещи готовы.
Магниты на холодильник из старых игрушек / Фото Awesomestufftobuy
4. Рамки
Если есть несколько одинаковых игрушек, можете использовать их для декора зеркала. Для этого в идеале нужно покрасить и рамку, и сами игрушки в одинаковый цвет.
Оригинальное зеркало / Фото Pinterest
5. Лампа
С помощью небольших детских игрушек вы можете превратить старую лампу в изысканную дизайнерскую вещь. Для этого стоит все небольшие игрушки приклеить к подставке лампы, а затем покрасить в удачный цвет.
Уникальная настольная лампа / Фото Pinterest
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6. Кашпо
Старые игрушки можно превратить в горшки или кашпо для вазонов или суккулентов. Для этого стоит лишь включить фантазию и немного покреативить. Самый простой способ – сделать аккуратные отверстия в игрушках и отправить туда горшки с растениями или просто растения с землей.
Горшки для вазонов / Фото Apartmenttherapy
7. Тарелки для кэнди-бара
Старые игрушки можно использовать для создания оригинальных емкостей для подачи на стол сладостей. Для этого следует разрезать игрушки, приклеить их с обеих сторон тарелок, немного подождать и получить оригинальную посуду, которая понравится всем детям.
Тарелки для сладостей / Фото Pinterest
8. Объемные картины
Из старых игрушек можно создать необычные картины в детскую комнату. Для этого стоит купить гипсокартон или пенопласт, вырезать из них рамку, приклеить игрушки и все тщательно покрасить в наиболее удачные цвета. Дети будут в восторге от такой креативной картины.
Картины на стену из старых сломанных игрушек / Фото Pinterest
9. Декор различных банок
С помощью игрушек можно украсить различные емкости с карандашами, ручками или другими вещами. Для этого лишь следует приклеить небольшие игрушки к крышкам каждой банки.
Банки для детских вещей, украшенные старыми игрушками / Фото Pinterest
10. Рамка для фото
Если в вашей семье любят необычные фоторамки, советуем изготовить что-то особенное из коллекции небольших автомобильных машинок. Это очень легко, просто и креативно.
Рамочка для фото, декорированная игрушечными автомобилями Фото / Promaminky
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