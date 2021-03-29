Багато хто з виробників досі не може відмовитися від пластикових пляшок для своїх продуктів. Тож якщо ми вже купуємо щось у пластиковій тарі, то, може, навчимося давати їй друге життя, перетворюючі на корисні речі?

Виготовляти їх зовсім нескладно. Запасіться фарбами, клеєм, клаптиками тканини, а головне – гарним настроєм, який обов’язково передасться вашим виробам. Читайте також: Як відновити пошкоджені речі: 10 геніальних ідей 1. Ємності для круп із пластикових пляшок Фото sohu 2. Оригінальні елементи декору Фото pinterest 3. Функціональна ємність для корму домашніх улюбленців Фото retete-usoare.info 4. Нестандартні подарункові набори Фото astucerie 5. Підставки для канцелярського приладдя Фото hitttfun.blogspot 6. Тарілки для кенді-бару Фото daledetalles Цікаво: 7 побутових лайфхаків, які спростять ваше життя 7. Незвична скарбниця для прикрас Фото sochi.scapp 8. Практична річ для тих, хто часто заряджає телефон Фото astucerie 9. Універсальні "полиці" в гараж Фото vip2099 10. Креативні дитячі іграшки Фото pinterest 11. Універсальні ємності у ванну кімнату Фото sozcu 12. Подарункові коробки Фото pinterest 13. Годівнички для птахів Фото pinterest 14. Милі кашпо Фото handskill