Куди подіти старі дитячі іграшки: креативні ідеї перевтілення
Якщо у вашому домі досі перекидається багато дитячих іграшок, а ви ніяк не наважуєтеся їх викинути – не поспішайте приймати кардинальні рішення. Усім старим речам можна знайти нове призначення, але для цього потрібно трішки пофантазувати.
Джерело:24 канал
Саме тому ми підготували добірку фото, на яких ви можете побачити оригінальні практичні речі, які колись були улюбленими іграшками дітей.
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1. Пробка для пляшок з алкоголем
Невеликі іграшки у вигляді тварин можна розрізати, пофарбувати у привабливий колір, з'єднати зі старими деревними пробками й отримати вишукати практичну річ для пляшок з елітним алкоголем.
Оригінальна та практична річ / Фото Pinterest
2. Витончена підставка для прикрас
Пофарбувавши іграшку у яскравий золотавий колір, можна отримати щось не просто цікаве, а й надзвичайно стильне. Тому радимо обрати красиву тарілку чи коробку, склеїти її з пофарбованою іграшкою й отримати річ, яка виглядатиме, як дизайнерська.
Підставка для прикрас своїми руками / Фото Pinterest
3. Магніти на холодильник
Зробити такі практичні штуки можна з будь-яких іграшок. Важливо лиш заздалегідь придбати набір невеликих магнітів. За допомогою клею з'єднати їх з іграшками, за потреби пофарбувати й вуаля – корисні та практичні речі готові.
Магніти на холодильник зі старих іграшок / Фото Awesomestufftobuy
4. Рамки
Якщо маєте декілька однакових іграшок, можете використати їх для декору дзеркала. Для цього в ідеалі потрібно пофарбувати і рамку, і самі іграшки в однаковий колір.
Оригінальне дзеркало / Фото Pinterest
5. Лампа
За допомогою невеликих дитячих іграшок ви можете перетворити стару лампу у вишукану дизайнерську річ інтер'єру. Для цього варто усі невеликі іграшки приклеїти до підставки лампи, а потім пофарбувати у вдалий колір.
Унікальна настільна лампа / Фото Pinterest
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6. Кашпо
Старі іграшки можна перетворити у горщики або кашпо для вазонів чи сукулентів. Для цього варто лиш увімкнути фантазію і трішки покреативити. Найпростіший спосіб – зробити акуратні отвори в іграшках і відправити туди горщики з рослинами або просто рослини із землею.
Горщики для вазонів / Фото Apartmenttherapy
7. Тарілки для кенді-бару
Старі іграшки можна використати для створення оригінальних ємностей для подачі на стіл солодощів. Для цього варто розрізати іграшки, приклеїти їх з обох боків тарілок, трішки зачекати та отримати оригінальний посуд, який сподобається усім дітям.
Тарілки для солодощів / Фото Pinterest
8. Об'ємні картини
Зі старих іграшок можна створити незвичні картини в дитячу кімнату. Для цього варто купити гіпсокартон чи пінопласт, вирізати з них рамку, приклеїти іграшки та все ретельно пофарбувати у найбільш вдалі кольори. Діти будуть в захваті від такої креативної картини.
Картини на стіну зі старих зламаних іграшок/ Фото Pinterest
9. Декор різних банок
За допомогою іграшок можна прикрасити різні ємності з олівцями, ручками чи іншими речами. Для цього лиш варто приклеїти невеликі іграшки до кришок кожної банки.
Банки для дитячих речей, оздоблені старими іграшками/ Фото Pinterest
10. Рамка для фото
Якщо у вашій сім'ї люблять незвичні фоторамки, радимо виготовити щось особливе з колекції невеликих автомобільних машинок. Це надзвичайно легко, просто, але креативно.
Рамочка для фото, декорована іграшковими автівками Фото / Promaminky
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