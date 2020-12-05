Джинси – це універсальна річ гардеробу, яка при вдало підібраних аксесуарах формує стильний та модний образ. Тому якщо ви хочете, щоб ці штани довгий час не "виходили з моди" і мали трендовий вигляд, не бійтеся їх перероблювати своїми руками.

Для того, щоб у вас все вдалося і ваші джинси виглядали стильно та гарно, Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінальної вишивки. Читайте також: Як переробити старі джинси у трендову річ гардеробу за 15 хвилин: проста інструкція 1. Реалістичні блакитні квіти Фото retete 2. Вислови, фрази чи просто слова Фото favim 3. Ромашки на кишенях Фото pinterest 4. Оригінальна вишивка на колінах Фото pinterest 5. Яскраві квіти досить великого розміру Фото tkanix 6. Нанесення орнаменту на кишені Фото pinterest 7. Нестандартні зображення різних фігур чи речей Фото pinterest 8. Вишивка на задніх кишенях Фото pinterest 9. Реалістичні зображення квітів Фото retete 10. Яскрава вишивка знизу колошви Фото pinterest Цікаво: Речі, які змінилися до невпізнанності: 30 фото до і після 11. Джинси з великою вишивкою Фото pinterest 12. Багато оригінальних малюнків по всіх джинсах Фото pinterest 13. Малюнок "у кишені" Фото pinterest 14. Яскраві квіти на джинсах темного кольору Фото pinterest 15. Вишивка із зображенням тварин Фото br.pinterest 16. Зображення мінімалістичних невеликих зображень Фото social.secondstreet 17. Зображення "розбитих сердець" завжди виглядає особливо Фото retete 18. Об'ємна вишивка Фото yabkupila 19. Вишивка зображень із ниток двох схожих відтінків Фото yabkupila 20. Складніша вишивка Фото pinterest 21. Кишенька з сюрпризом Фото orguor 22. Вишивка для любителів Disney Фото pinterest