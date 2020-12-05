Джинсы – это универсальная вещь гардероба, которая при удачно подобранных аксессуарах формирует стильный и модный образ. Поэтому если вы хотите, чтобы эти штаны долгое время не "выходили из моды" и имели трендовый вид, не бойтесь их переделывать своими руками.

Для того, чтобы у вас все получилось и ваши джинсы выглядели стильно и красиво, Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальной вышивки. Читайте также: Как переделать старые джинсы в трендовую вещь гардероба за 15 минут: простая инструкция 1. Реалистичные голубые цветы Фото retete 2. Фразы или слова Фото favim 3. Ромашки на карманах Фото pinterest 4. Оригинальная вышивка на коленях Фото pinterest 5. Яркие цветы достаточно большого размера Фото tkanix 6. Нанесение орнамента на кармане Фото pinterest 7. Нестандартные изображения различных фигур или вещей Фото pinterest 8. Вышивка на задних карманах Фото pinterest 9. Реалистичные изображения цветов Фото retete 10. Яркая вышивка снизу колошвы Фото pinterest Интересно: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото до и после 11. Джинсы с большой вышивкой Фото pinterest 12. Много оригинальных рисунков по всем джинсам Фото pinterest 13. Рисунок "в кармане" Фото pinterest 14. Яркие цветы на джинсах темного цвета Фото pinterest 15. Вышивка с изображением животных Фото br.pinterest 16. Изображения минималистичных небольших изображений Фото social.secondstreet 17. Изображения "разбитых сердец" всегда выглядит мило Фото retete 18. Объемная вышивка Фото yabkupila 19. Вышивка изображений из ниток двух похожих оттенков Фото yabkupila 20. Сложная вышивка Фото pinterest 21. Карман с сюрпризом Фото orguor 22. Вышивка для любителей Disney Фото pinterest