Как переделать старые джинсы: 20+ идей для вышивки - фото
Джинсы – это универсальная вещь гардероба, которая при удачно подобранных аксессуарах формирует стильный и модный образ. Поэтому если вы хотите, чтобы эти штаны долгое время не "выходили из моды" и имели трендовый вид, не бойтесь их переделывать своими руками.
Для того, чтобы у вас все получилось и ваши джинсы выглядели стильно и красиво, Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальной вышивки.
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1. Реалистичные голубые цветы
Фото retete
2. Фразы или слова
Фото favim
3. Ромашки на карманах
Фото pinterest
4. Оригинальная вышивка на коленях
Фото pinterest
5. Яркие цветы достаточно большого размера
Фото tkanix
6. Нанесение орнамента на кармане
Фото pinterest
7. Нестандартные изображения различных фигур или вещей
Фото pinterest
8. Вышивка на задних карманах
Фото pinterest
9. Реалистичные изображения цветов
Фото retete
10. Яркая вышивка снизу колошвы
Фото pinterest
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11. Джинсы с большой вышивкой
Фото pinterest
12. Много оригинальных рисунков по всем джинсам
Фото pinterest
13. Рисунок "в кармане"
Фото pinterest
14. Яркие цветы на джинсах темного цвета
Фото pinterest
15. Вышивка с изображением животных
Фото br.pinterest
16. Изображения минималистичных небольших изображений
Фото social.secondstreet
17. Изображения "разбитых сердец" всегда выглядит мило
Фото retete
18. Объемная вышивка
Фото yabkupila
19. Вышивка изображений из ниток двух похожих оттенков
Фото yabkupila
20. Сложная вышивка
Фото pinterest
21. Карман с сюрпризом
Фото orguor
22. Вышивка для любителей Disney
Фото pinterest
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