Набридли старі та немодні джинси? Не знаєте, як виправити незначні пошкодження на старих протертих штанах? Хочете трендові брюки у свій повсякденний гардероб? Тоді не поспішайте викидати старі зношені штани й швидко бігти в магазин за новими.

У вас є можливість зробити зі старих джинсів новий актуальний одяг, який пасуватиме до будь-якого образу, повідомляє buro247.

Читайте також: 10 крутих ідей для переробки старих меблів на стильні предмети інтер'єру

Процес реконструкції старих джинсів у нові займе у вас всього 15 хвилин.

Для початку вам знадобляться:

джинси, які потребують нових деталей;

ножиці;

розпорювач швів;

голка;

нитки;

шпилька.

Етапи перевтілення

1. На першому етапі потрібно відпороти петлі, в які ми засовуємо ремінь. Відпорювати потрібно лише знизу біля обох кишень штанів.

2. Тепер акуратно відрізаємо видиму частину кишені. Відрізувати потрібно лише до пояса, підкладку при цьому не пошкоджуємо.

Фото buro247

3. Внутрішню та зовнішню частину кишені акуратно зшиваємо нитками відповідного кольору. Відрізана частина кишені нам тепер не знадобиться.

Фото buro247.

4. У такий самий спосіб акуратно зашиваємо пояс та закріплюємо до нього петлю для ременя.

Фото buro247

Ну от і все – стильні та трендові джинси готові дарувати вам комфорт і красу.

Фото buro247