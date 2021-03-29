Як "оживити" старі вулички: вражаючі приклади стрит-арту

Джерело:Bored Panda
Навіть найпохмурішу вулицю можна зробити світлою та привабливою, вважає Девід Зінн. І американець знає, що каже: він уже понад 30 років прикрашає старі вулиці Мічигану милими, яскравими зображеннями.
Пропонуємо вам помилуватись казковими персонажами, що оселилися на стінах і навіть бруківках вулиць.
Читайте також: Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото
Фото redfriday
Фото watson
Фото vsyako
Фото hojepe
Фото yenisafak
Фото pinterest
Фото pinterest
Цікаво: Як привабити клієнта рекламою: приклади, які надихають
Фото watson
Фото pikabu
Фото pinterest
Фото livejournal
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото livejournal