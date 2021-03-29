Даже самую мрачную улицу можно сделать светлой и привлекательной, считает Девид Зинн. И американец знает, что говорит: он уже более 30 лет расцвечивает старые улицы Мичигана милыми, яркими изображениями.

Предлагаем вам полюбоваться сказочными персонажами, поселившимися на стенах и даже мостовых городов. Читайте также: Уличные изображения, которые стали настоящим искусством: впечатляющие фото 1. Иногда стоит смотреть под ноги, чтобы увидеть что-то невероятное Фото redfriday 2. Никаких котов! Фото watson 3. Это слишком реалистичное изображения! Фото vsyako 4. Канализационные люки, как оказалось, слишком похожи на любимое шоколадное печенье Фото hojepe 5. Кто желает бесплатные вафли? Фото yenisafak 6. Неожиданная дружба Фото pinterest 7. Кажется, этот мышонок вот-вот прыгнет кому-то на голову Фото pinterest Интересно: Как привлечь клиента рекламой: примеры, которые вдохновляют 8. "Это для меня?" Фото watson 9. Родительский лайфхак Фото pikabu 10. "Вы что-то хотели?" Фото pinterest 11. "Ох, и нелегкая у нас работа" Фото livejournal 12. "Это для тебя" Фото pinterest 13. "Прекрати меня щекотать" Фото pinterest 14. "Когда-нибудь я тоже буду таким большим, как ты" Фото livejournal