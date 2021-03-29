Как "оживить" старые улочки: поразительные примеры стрит-арта
Даже самую мрачную улицу можно сделать светлой и привлекательной, считает Девид Зинн. И американец знает, что говорит: он уже более 30 лет расцвечивает старые улицы Мичигана милыми, яркими изображениями.
Источник:Bored Panda
Предлагаем вам полюбоваться сказочными персонажами, поселившимися на стенах и даже мостовых городов.
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1. Иногда стоит смотреть под ноги, чтобы увидеть что-то невероятное
Фото redfriday
2. Никаких котов!
Фото watson
3. Это слишком реалистичное изображения!
Фото vsyako
4. Канализационные люки, как оказалось, слишком похожи на любимое шоколадное печенье
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5. Кто желает бесплатные вафли?
Фото yenisafak
6. Неожиданная дружба
Фото pinterest
7. Кажется, этот мышонок вот-вот прыгнет кому-то на голову
Фото pinterest
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8. "Это для меня?"
Фото watson
9. Родительский лайфхак
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10. "Вы что-то хотели?"
Фото pinterest
11. "Ох, и нелегкая у нас работа"
Фото livejournal
12. "Это для тебя"
Фото pinterest
13. "Прекрати меня щекотать"
Фото pinterest
14. "Когда-нибудь я тоже буду таким большим, как ты"
Фото livejournal
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