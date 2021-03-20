Як привабити клієнта рекламою: приклади, які надихають
З кожним роком маркетологам все складніше привернути увагу клієнта до товару або послуги, яку вони рекламують. Саме тому команді професіоналів доводиться вигадувати оригінальні рекламні заходи, відео чи білборди.
Джерело:Social
Ми підготували для вас приклади реклам, які не лише популяризують певні товари, а й приносять користь для всіх навколо.
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1. Соціальна реклама з безплатною роздачею сонцезахисного крему
Фото pinterest
2. Компанія подбала про чистоту рук пасажирів громадського транспорту, тому на поручнях були закріплені рулони з відривними смужками
Фото pinterest
3. Рекламні плакати, до яких можна під'єднати навушники й послухати музику
Фото pinterest
4. Представники компанії Kenzo на своєму білборді влаштували "роздачу" квітів
Фото trueart
5. Щоб оцінити можливості нової Nokia Lumia, необов'язково йти в магазин, можна випробувати її величезну копію, вбудовану в білборд
Фото interactive
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6. Компанія Nike встановила інтерактивний білборд з біговою доріжкою і повідомленням про те, що за кожен кілометр бігу людина зробить пожертви в Unicef
Фото amorq
7. Американська асоціація інвалідів нагадує про те, яку складність можуть представляти сходи, і закликає брати участь в обладнанні міста
Фото tutkatamka
8. Розумні ідеї для розумних міст від розумної компанії IBM
Фото zimo.dnevnik
9. Представники KitKat встановили зони відпочинку, вільні від Wi-Fi
Фото pinterest
10. Реклама, яка показує, наскільки їзда на велосипеді допоможе зробити повітря чистішим
Фото master.vonjour.fr
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