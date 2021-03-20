З кожним роком маркетологам все складніше привернути увагу клієнта до товару або послуги, яку вони рекламують. Саме тому команді професіоналів доводиться вигадувати оригінальні рекламні заходи, відео чи білборди.

Ми підготували для вас приклади реклам, які не лише популяризують певні товари, а й приносять користь для всіх навколо. Читайте також: 20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу 1. Соціальна реклама з безплатною роздачею сонцезахисного крему Фото pinterest 2. Компанія подбала про чистоту рук пасажирів громадського транспорту, тому на поручнях були закріплені рулони з відривними смужками Фото pinterest 3. Рекламні плакати, до яких можна під'єднати навушники й послухати музику Фото pinterest 4. Представники компанії Kenzo на своєму білборді влаштували "роздачу" квітів Фото trueart 5. Щоб оцінити можливості нової Nokia Lumia, необов'язково йти в магазин, можна випробувати її величезну копію, вбудовану в білборд Фото interactive Цікаво: 7 речей, які називаються зовсім не так, як мали спочатку 6. Компанія Nike встановила інтерактивний білборд з біговою доріжкою і повідомленням про те, що за кожен кілометр бігу людина зробить пожертви в Unicef Фото amorq 7. Американська асоціація інвалідів нагадує про те, яку складність можуть представляти сходи, і закликає брати участь в обладнанні міста Фото tutkatamka 8. Розумні ідеї для розумних міст від розумної компанії IBM Фото zimo.dnevnik 9. Представники KitKat встановили зони відпочинку, вільні від Wi-Fi Фото pinterest 10. Реклама, яка показує, наскільки їзда на велосипеді допоможе зробити повітря чистішим Фото master.vonjour.fr