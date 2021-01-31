Вуличне мистецтво – це поширене явище в багатьох великих чи навіть маленьких містах. Деякі зображення досить примітивні, а деякі навпаки – геніальні. Останній вид зображень створює французький художник Шарль Леваль, відомий як Левелат.

Джерело: Bored Panda Вуличні зображення Левелата яскраві та привабливі. Вони оживляють будь-який район Парижа. Читайте також: Як фотографувати захід сонця: 10 унікальних ідей з фото Вдале доповнення зображення Фото boredpanda Цікаве доповнення екстер'єру Фото boredpanda Це таки малюнок! Фото boredpanda Дуже глибокий сенс картини Фото boredpanda Надзвичайно реалістично Фото boredpanda Дивовижне оздоблення старих дверей Фото boredpanda Цікаво: Коти, яких створила природа з використанням фотошопу: милі фото Цей малюнок гарно доповнює вигляд з мосту Фото boredpanda Яскраві малюнки на вулиці іноді можуть навіть підняти настрій Фото boredpanda Спочатку можна таки повірити в те, що цей чоловік співає серенади Фото boredpanda Ці зображення варто сприймати по-філософськи Фото boredpanda Дуже зворушлива картина Фото boredpanda Незвичне оздоблення стіни у холі Фото boredpanda Змушує задуматися Фото boredpanda Дуже реалістично Фото boredpanda Ідеальна кольорова гама Фото boredpanda