Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото
Вуличне мистецтво – це поширене явище в багатьох великих чи навіть маленьких містах. Деякі зображення досить примітивні, а деякі навпаки – геніальні. Останній вид зображень створює французький художник Шарль Леваль, відомий як Левелат.
Джерело: Bored Panda
Вуличні зображення Левелата яскраві та привабливі. Вони оживляють будь-який район Парижа.
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Вдале доповнення зображення
Фото boredpanda
Цікаве доповнення екстер'єру
Фото boredpanda
Це таки малюнок!
Фото boredpanda
Дуже глибокий сенс картини
Фото boredpanda
Надзвичайно реалістично
Фото boredpanda
Дивовижне оздоблення старих дверей
Фото boredpanda
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Цей малюнок гарно доповнює вигляд з мосту
Фото boredpanda
Яскраві малюнки на вулиці іноді можуть навіть підняти настрій
Фото boredpanda
Спочатку можна таки повірити в те, що цей чоловік співає серенади
Фото boredpanda
Ці зображення варто сприймати по-філософськи
Фото boredpanda
Дуже зворушлива картина
Фото boredpanda
Незвичне оздоблення стіни у холі
Фото boredpanda
Змушує задуматися
Фото boredpanda
Дуже реалістично
Фото boredpanda
Ідеальна кольорова гама
Фото boredpanda
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