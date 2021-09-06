Скажемо більше: осінь – це найкращий час для тренувань просто неба! Тоді як працювати над тілом мрії на вулиці влітку проблематично через спеку, яка не спадає навіть вночі, то восени все міняється. Це ідеальна пора, щоб почати або відновити заняття спортом на вулиці.

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Зірковий тренер Андрій Хомицький показав енергійний сет вправ для осіннього сезону.

Комплекс вправ для тренування просто неба

випади з лясканням у долоні під коліном: 15 секунд;

15 секунд; випади у стрибку + поворот: 15 секунд;

15 секунд; біг на місці + присід: 15 секунд;

15 секунд; виштовхування однією ногою: 15 секунд;

15 секунд; навхресні випади з відведенням ноги: 15 секунд;

15 секунд; присід з махом: 15 секунд;

15 секунд; випади назад з ударом: 15 секунд.

Як виконувати тренування

У вправах, де тренер працює однією ногою і вказано 15 секунд, не забувайте відпрацьовувати по закінченню часу і другою ногою теж 15 секунд.

Виконуйте вправу за вправою з достатньою кількістю відпочинку (до повного відновлення).

Тим, хто тільки почав тренуватися, можна виконати два таких кола.

Тим, хто досвідченіший у тренуваннях, можна виконати перше коло 15 секунд кожну вправу, а на другому колі – по 20 секунд.

Вдалого тренування!

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Текст публікації Андрія Хомицього:

Сьогодні всього два важливі моменти, якими хочу з тобою поділиться:

Подивися мій вчорашній ефір на моїй сторінці.

Тоді ти зрозумієш і охоче виконаєш тренування вже сьогодні та будеш продовжувати тренуватися регулярно без перебоїв.

випади з лясканням у долоні під коліном: 15 секунд;

випади у стрибку + поворот: 15 секунд;

біг на місці + присід: 15 секунд;

виштовхування однією ногою: 15 секунд;

навхресні випади з відведенням ноги: 15 секунд;

присід з махом: 15 секунд;

випади назад з ударом: 15 секунд.

Хто хоче сильного навантаження, можу запропонувати мою програму:

Перше коло по 15 сек

Друге коло по 20 сек

Третє коло по 30 сек

Знайте, що фізичне подолання себе дає більше, ніж фізичну трансформацію. Регулярні тренування загартовують ваш характер і цілеспрямованість!