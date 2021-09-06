Скажем больше: осень – это лучшее время для тренировок под открытым небом! Когда работа над телом мечты на улице летом проблематична из-за жары, которая не спадает даже ночью, то осенью все меняется. Это идеальная пора, чтобы начать или возобновить занятия спортом на улице.
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Звездный тренер Андрей Хомицкий показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона.
Комплекс упражнений для тренировки под открытым небом
- выпады с хлопаньем в ладоши под коленом: 15 секунд;
- выпады в прыжке + поворот: 15 секунд;
- бег на месте + присест: 15 секунд;
- выталкивания одной ногой: 15 секунд;
- скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд;
- присест с махом: 15 секунд;
- выпады назад с ударом: 15 секунд.
Как выполнять тренировку
- В упражнениях, где тренер работает одной ногой и указано 15 секунд, не забывайте отрабатывать по истечению времени и второй ногой тоже 15 секунд.
- Выполняйте упражнение за упражнением с достаточным количеством отдыха (до полного восстановления).
- Тем, кто только начал тренироваться, можно выполнить два таких круга.
- Тем, кто опытнее в тренировках, можно выполнить первый круг 15 секунд каждое упражнение, а на втором круге – по 20 секунд.
Удачной тренировки!
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Текст публикации Андрея Хомицього:
Сегодня всего два важных момента, которыми хочу с тобой поделится:
Посмотри мой вчерашний эфир на моей странице.
Тогда ты поймешь и охотно выполнишь тренировки уже сегодня и будешь продолжать тренироваться регулярно без перебоев.
выпады с хлопками в ладоши под коленом: 15 секунд
выпады в прыжке + поворот: 15 секунд
бег на месте + присест: 15 секунд
выталкивания одной ногой: 15 секунд
скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд
присест с махом: 15 секунд
выпады назад с ударом: 15 секунд.
Кто хочет сильной нагрузки, могу предложить мою программу:
Первый круг по 15 сек
Второй круг по 20 сек
Третий круг по 30 сек
Знайте, что физическое преодоление себя дает больше, чем физическую трансформацию. Регулярные тренировки закаляют ваш характер и целеустремленность!