Как оригинально упаковать подарок на Новый год: 10 идей для декора мешочков
Упаковка – это первое, на что обращают внимание ваши родные при получении подарка в Новогоднюю ночь. От такой, казалось бы, мелочи может зависеть общее впечатление от сюрприза. Поэтому вы должны позаботиться не только о подарке, но и о том, чтобы красиво его упаковать.
Идеи 24 подготовили для вас 10 вариантов для декора оригинальных подарочных мешочков. Ваши родные будут в восторге от такой креативности.
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1. Самодельные мешочки в виде праздничных оленей
Фото pinterest
2. Мешочки с оригинальными нашитыми рисунками (например, с изображением Санты, оленей, пингвинов, снеговиков и т. д.)
Фото pinterest
3. Бархатные мешочки с лентами и минимальными элементами декора
Фото aliexpress
4. Мешочки с оригинальными бирками
Фото pinterest
5. Мешочки с нарисованными снежинками
Фото pinterest
6. Мешочки с объемным декором или с прикрепленными маленькими мягкими игрушками
Фото cdiscount
7. Мешок с кармашками для праздничных открыток
Фото pinterest
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8. Декор из елочных украшений
Фото pinterest
9. Мешочки с декором из конфет
Фото pinterest
10. Декор из корицы и других мелких оригинальных элементов
Фото pinterest
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