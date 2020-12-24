Упаковка – это первое, на что обращают внимание ваши родные при получении подарка в Новогоднюю ночь. От такой, казалось бы, мелочи может зависеть общее впечатление от сюрприза. Поэтому вы должны позаботиться не только о подарке, но и о том, чтобы красиво его упаковать.

Идеи 24 подготовили для вас 10 вариантов для декора оригинальных подарочных мешочков. Ваши родные будут в восторге от такой креативности. Читайте также: Необычные способы подарить сладости: 15 оригинальных идей с фотопримерами 1. Самодельные мешочки в виде праздничных оленей Фото pinterest 2. Мешочки с оригинальными нашитыми рисунками (например, с изображением Санты, оленей, пингвинов, снеговиков и т. д.) Фото pinterest 3. Бархатные мешочки с лентами и минимальными элементами декора Фото aliexpress 4. Мешочки с оригинальными бирками Фото pinterest 5. Мешочки с нарисованными снежинками Фото pinterest 6. Мешочки с объемным декором или с прикрепленными маленькими мягкими игрушками Фото cdiscount 7. Мешок с кармашками для праздничных открыток Фото pinterest Интересно: Как оригинально упаковать маленькие подарки на День святого Николая: 10 оригинальных идей с фото 8. Декор из елочных украшений Фото pinterest 9. Мешочки с декором из конфет Фото pinterest 10. Декор из корицы и других мелких оригинальных элементов Фото pinterest