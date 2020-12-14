Солодощі – це універсальний подарунок і для дітей, і для дорослих. Красиво запаковані солодкі набори можуть стати ідеальним подарунком на День святого Миколая, Новий Рік, Різдво.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних ідей упакування солодощів для подарунка. 1. Кактус із цукерок Як створити такий набір своїми руками: Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка 2. Солодкі набори у вигляді мультяшних персонажів Фото komudarim 3. Карусель із незвичним декором і цукерками Фото pinterest 4. Цукерки у вигляді фруктів (ананас, яблуко, вишня, полуниця тощо) Фото gepur 5. Ялинка, сніговик, олень чи інший атрибут свята з улюблених солодких смаколиків Фото pinterest 6. Сани Санта Клауса (за бажанням окрім солодощів можна додати грошовий подарунок) Фото pinterest 7. Повітряний чи наземний транспорт з цукерок (особливо класно у подарунок для хлопчиків) Фото pinterest 8. Різноманітні вежі чи статуетки Фото liveinternet 9. Універсальний подарунок для любителів роботів та солодощів Фото pinterest 10. Солодкий подарунок для тих, хто обожнює шити Фото pinterest Цікаво: Корисні подарунки на різдвяні свята: 15 наборів з вітаміном C – фото 11. Класний сюрприз для спортсменів: 12. Як вам така гітара? Фото domohozyajka 13. Це неперевершено! Фото pinterest 14. Ялинкові прикраси із цукерок Фото pinterest 15. Подарункові бокси із різним солодким наповненням Фото lp127113