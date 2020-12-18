Якщо ви вирішили стати святим Миколаєм для ваших рідних і придбали сережки, каблучки, брошки чи інші маленькі подарунки – обов’язково подбайте про оригінальне святкове упакування вашого сюрпризу.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних святкових упаковок для мініподарунків, які найбільш вдало доповнять ваш сюрприз. Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка 1. Фігурки з картону із кріпленнями для подарунка Фото liveinternet 2. Обгортки від цукерок (за бажанням можна прикріпити до яскравої картонної фігурки) Фото liagriffith 3. Маленькі круглі коробочки Фото advi 4. Мініатюрні подарункові пакети Фото hotsalesnow 5. Кульки із сюрпризами всередині Фото budgiesballoons Цікаво: Як економити на покупці подарунків: 8 практичних порад 6. Маленькі подарункові конверти зі стильним дизайном Фото favourite-boys 7. Яскраві мішечки із тканини Фото crafta 8. Акуратні маленькі коробки-шкатулки Фото aliexpress 9. Пакунок із крафтового паперу із стрічкою Фото aliexpress 10. Коробки з вирізаними фігурками та яскравою стрічкою Фото inkscissorspaper