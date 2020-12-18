Как оригинально упаковать маленькие подарки на День святого Николая: 10 оригинальных идей с фото
Если вы решили стать святым Николаем для ваших родных и приобрели серьги, кольца, броши или другие маленькие подарки – обязательно позаботьтесь об оригинальной праздничной упаковке для вашего сюрприза.
Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных праздничных упаковок для миниподарков, которые наиболее удачно дополнят ваш сюрприз.
Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка
1. Фигурки из картона с креплениями для подарка
Фото liveinternet
2. Фантики от конфет (по желанию можно прикрепить к яркой картонной фигурке)
Фото liagriffith
3. Маленькие круглые коробочки
Фото advi
4. Миниатюрные подарочные пакеты
Фото hotsalesnow
5. Шарики с сюрпризами внутри
Фото budgiesballoons
Интересно: Как экономить на покупке подарков: 8 практических советов
6. Маленькие подарочные конверты со стильным дизайном
Фото favourite-boys
7. Яркие мешочки из ткани
Фото crafta
8. Аккуратные маленькие коробки-шкатулки
Фото aliexpress
9. Коробка с крафтовой бумаги с лентой
Фото aliexpress
10. Коробки с вырезанными фигурками и яркой лентой
Фото inkscissorspaper
Поделиться новостью