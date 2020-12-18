Если вы решили стать святым Николаем для ваших родных и приобрели серьги, кольца, броши или другие маленькие подарки – обязательно позаботьтесь об оригинальной праздничной упаковке для вашего сюрприза.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных праздничных упаковок для миниподарков, которые наиболее удачно дополнят ваш сюрприз. Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка 1. Фигурки из картона с креплениями для подарка Фото liveinternet 2. Фантики от конфет (по желанию можно прикрепить к яркой картонной фигурке) Фото liagriffith 3. Маленькие круглые коробочки Фото advi 4. Миниатюрные подарочные пакеты Фото hotsalesnow 5. Шарики с сюрпризами внутри Фото budgiesballoons Интересно: Как экономить на покупке подарков: 8 практических советов 6. Маленькие подарочные конверты со стильным дизайном Фото favourite-boys 7. Яркие мешочки из ткани Фото crafta 8. Аккуратные маленькие коробки-шкатулки Фото aliexpress 9. Коробка с крафтовой бумаги с лентой Фото aliexpress 10. Коробки с вырезанными фигурками и яркой лентой Фото inkscissorspaper