Як оригінально подати страви та напої: 25 нестандартних ідей з фото
Часто відвідуєте різні ресторани чи кафе? Любите оригінальні смачні страви та напої? У такому випадку вас точно важко здивувати неповторною подачею страв, але ці фото вас шокують.
Запасіться попкорном, адже ця добірка від Ідеї 24 здивує навіть досвідченого ресторатора.
1. Молочний коктейль у ванночці з каченятами.
Фото Pikabu
2. Страва, яку готують безпосередньо у вас на руці.
Фото Mixnews
3. 2 в 1 – і поїли, і запили.
Бургери та Кривава Мері / Фото Lifehacker
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4. Японський суп рамен з оригінальною подачею. Можливо, пиво там теж присутнє?
Фото Lifehacker
5. Смачний сорбет, представлений у десертній тарілці у вигляді лампочки. Суха трава додає шарму.
Фото Lifehacker
6. Хліб та столові прилади на маленькому стільці. Хіба не оригінально?
Фото Trollno
7. Думаєте, келихи призначені лише для вина? А якщо в них подати улюблені макарони й задекорувати їх сиром? Здається, виходить досить вишукана страва.
Фото Lifehacker
8. Як вам така подача запеченої моркви?
Фото Lifehacker
9. Страва в горщику з декором у вигляді справжньої рослини.
Фото Trollno
10. Креветки у старовинній прасці.
Фото Trollno
11. Подача сирної нарізки у мишоловці. Розумієте усю підступність?
Фото Lifehacker
12. Справжні сходинки райської насолоди.
Фото Mixnews
13. Ні в чому собі не відмовляйте – робіть таку канапку, яку захочеться.
Фото Trollno
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14. "Друге життя" старих пляшок або оригінальна подача закуски.
Фото Trollno
15. Хороша імітація "залишків" дичини.
Фото Lifehacker
16. Спробували б таке желе?
Фото Mixnews
17. Спагеті з соусом. Такої порції вистачило б на усю компанію.
Фото Trollno
18. Снеки в раковині. Чому б і не скуштувати?!
Фото Lifehacker
19. Вам подобається золота рибка? Тоді замовте їй ще одну порцію салату.
Фото Trollno
20. Рисові кульки з м'ясом та сиром на каменях. Будьте обережні й не зламайте собі зуб такими реалістичними елементами декору.
Фото Lifehacker
21. Максимально бюджетна подача напою.
Фото Lifehacker
22. Ще один варіант дешевого посуду. Цього разу для подачі креветок у фритюрі.
Фото Trollno
23. Закуска з броколі на колючому дроті. Будьте обережні під час поїдання такої страви.
Фото Lifehacker
24. Стейк та пюре у капелюсі для справжнього ковбоя.
Фото Lifehacker
25. "Для чого заморочуватися?" – подумали працівники закладу і відправили страву прямісінько на стіл.
Фото Trollno
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