Часто відвідуєте різні ресторани чи кафе? Любите оригінальні смачні страви та напої? У такому випадку вас точно важко здивувати неповторною подачею страв, але ці фото вас шокують.

Запасіться попкорном, адже ця добірка від Ідеї 24 здивує навіть досвідченого ресторатора.

1. Молочний коктейль у ванночці з каченятами.

Фото Pikabu

2. Страва, яку готують безпосередньо у вас на руці.

Фото Mixnews

3. 2 в 1 – і поїли, і запили.

Бургери та Кривава Мері / Фото Lifehacker

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4. Японський суп рамен з оригінальною подачею. Можливо, пиво там теж присутнє?

Фото Lifehacker

5. Смачний сорбет, представлений у десертній тарілці у вигляді лампочки. Суха трава додає шарму.

Фото Lifehacker

6. Хліб та столові прилади на маленькому стільці. Хіба не оригінально?

Фото Trollno

7. Думаєте, келихи призначені лише для вина? А якщо в них подати улюблені макарони й задекорувати їх сиром? Здається, виходить досить вишукана страва.

Фото Lifehacker

8. Як вам така подача запеченої моркви?

Фото Lifehacker

9. Страва в горщику з декором у вигляді справжньої рослини.

Фото Trollno

10. Креветки у старовинній прасці.

Фото Trollno

11. Подача сирної нарізки у мишоловці. Розумієте усю підступність?

Фото Lifehacker

12. Справжні сходинки райської насолоди.

Фото Mixnews

13. Ні в чому собі не відмовляйте – робіть таку канапку, яку захочеться.

Фото Trollno

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14. "Друге життя" старих пляшок або оригінальна подача закуски.

Фото Trollno

15. Хороша імітація "залишків" дичини.

Фото Lifehacker

16. Спробували б таке желе?

Фото Mixnews

17. Спагеті з соусом. Такої порції вистачило б на усю компанію.

Фото Trollno

18. Снеки в раковині. Чому б і не скуштувати?!

Фото Lifehacker

19. Вам подобається золота рибка? Тоді замовте їй ще одну порцію салату.

Фото Trollno

20. Рисові кульки з м'ясом та сиром на каменях. Будьте обережні й не зламайте собі зуб такими реалістичними елементами декору.

Фото Lifehacker

21. Максимально бюджетна подача напою.

Фото Lifehacker

22. Ще один варіант дешевого посуду. Цього разу для подачі креветок у фритюрі.

Фото Trollno

23. Закуска з броколі на колючому дроті. Будьте обережні під час поїдання такої страви.

Фото Lifehacker

24. Стейк та пюре у капелюсі для справжнього ковбоя.

Фото Lifehacker

25. "Для чого заморочуватися?" – подумали працівники закладу і відправили страву прямісінько на стіл.

Фото Trollno