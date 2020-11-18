Как оригинально подать блюда и напитки: 25 нестандартных идей с фото
Часто посещаете различные рестораны или кафе? Любите оригинальные вкусные блюда и напитки? В таком случае вас точно трудно удивить неповторимой подачей блюд, но эти фото вас шокируют.
Запаситесь попкорном, ведь эта подборка от Идеи 24 удивит даже опытного ресторатора.
1. Молочный коктейль в ванночке с утятами.
Фото Pikabu
2. Блюдо, которое готовят непосредственно у вас на руке.
Фото Mixnews
3. 2 в 1 – и поели, и запили.
Бургеры и Кровавая Мэри / Фото Lifehacker
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4. Японский суп рамэн с оригинальной подачей. Возможно, пиво там тоже присутствует?
Фото Lifehacker
5. Вкусный сорбет, представленный в десертной тарелке в виде лампочки. Сухая трава добавляет шарма.
Фото Lifehacker
6. Хлеб и столовые приборы на маленьком стуле. Разве не оригинально?
Фото Trollno
7. Думаете, бокалы предназначены только для вина? А если в них подать любимые макароны и задекорировать их сыром? Кажется, получается довольно изысканное блюдо.
Фото Lifehacker
8. Как вам такая подача запеченной моркови?
Фото Lifehacker
9. Блюдо в горшочке с декором в виде настоящего растения.
Фото Trollno
10. Креветки в старинном утюге.
Фото Trollno
11. Подача сырной нарезки в мышеловке. Понимаете все коварство?
Фото Lifehacker
112. Настоящая лесенка райского наслаждения.
Фото Mixnews
13. Ни в чем себе не отказывайте – делайте себе такой бутерброд, который захочется.
Фото Trollno
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14. "Вторая жизнь" старых жестяных банок или оригинальная подача закуски.
Фото Trollno
15. Хорошая имитация "остатков" дичи.
Фото Lifehacker
16. Попробовали бы такое желе?
Фото Mixnews
17. Спагетти с соусом. Такой порции хватило бы на всю компанию.
Фото Trollno
18. Снеки в раковине. Почему бы и не попробовать?!
Фото Lifehacker
19. Вам нравится золотая рыбка? Тогда закажите ей еще одну порцию салата.
Фото Trollno
20. Рисовые шарики с мясом и сыром на камнях. Будьте осторожны и не сломайте себе зуб такими реалистичными элементами декора.
Фото Lifehacker
21. Максимально бюджетная подача напитка.
Фото Lifehacker
22. Еще один вариант дешевой посуды. На этот раз для подачи креветок во фритюре.
Фото Trollno
23. Закуска из брокколи на колючей проволоке. Будьте осторожны во время поедания такого блюда.
Фото Lifehacker
24. Стейк и пюре в шляпе для настоящего ковбоя.
Фото Lifehacker
25. "Для чего заморачиваться?" – подумали работники заведения и отправили блюдо прямо на стол.
Фото Trollno
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