Часто посещаете различные рестораны или кафе? Любите оригинальные вкусные блюда и напитки? В таком случае вас точно трудно удивить неповторимой подачей блюд, но эти фото вас шокируют.

Запаситесь попкорном, ведь эта подборка от Идеи 24 удивит даже опытного ресторатора.

1. Молочный коктейль в ванночке с утятами.

Фото Pikabu

2. Блюдо, которое готовят непосредственно у вас на руке.

Фото Mixnews

3. 2 в 1 – и поели, и запили.

Бургеры и Кровавая Мэри / Фото Lifehacker

Читайте также: 13 крутых лайфхаков, которые максимально упростят ваш быт

4. Японский суп рамэн с оригинальной подачей. Возможно, пиво там тоже присутствует?

Фото Lifehacker

5. Вкусный сорбет, представленный в десертной тарелке в виде лампочки. Сухая трава добавляет шарма.

Фото Lifehacker

6. Хлеб и столовые приборы на маленьком стуле. Разве не оригинально?

Фото Trollno

7. Думаете, бокалы предназначены только для вина? А если в них подать любимые макароны и задекорировать их сыром? Кажется, получается довольно изысканное блюдо.

Фото Lifehacker

8. Как вам такая подача запеченной моркови?

Фото Lifehacker

9. Блюдо в горшочке с декором в виде настоящего растения.

Фото Trollno

10. Креветки в старинном утюге.

Фото Trollno

11. Подача сырной нарезки в мышеловке. Понимаете все коварство?

Фото Lifehacker

112. Настоящая лесенка райского наслаждения.

Фото Mixnews

13. Ни в чем себе не отказывайте – делайте себе такой бутерброд, который захочется.

Фото Trollno

Интересно: 14 вещей, которые лишние на вашей кухне: от чего лучше избавиться

14. "Вторая жизнь" старых жестяных банок или оригинальная подача закуски.

Фото Trollno

15. Хорошая имитация "остатков" дичи.

Фото Lifehacker

16. Попробовали бы такое желе?

Фото Mixnews

17. Спагетти с соусом. Такой порции хватило бы на всю компанию.

Фото Trollno

18. Снеки в раковине. Почему бы и не попробовать?!

Фото Lifehacker

19. Вам нравится золотая рыбка? Тогда закажите ей еще одну порцию салата.

Фото Trollno

20. Рисовые шарики с мясом и сыром на камнях. Будьте осторожны и не сломайте себе зуб такими реалистичными элементами декора.

Фото Lifehacker

21. Максимально бюджетная подача напитка.

Фото Lifehacker

22. Еще один вариант дешевой посуды. На этот раз для подачи креветок во фритюре.

Фото Trollno

23. Закуска из брокколи на колючей проволоке. Будьте осторожны во время поедания такого блюда.

Фото Lifehacker

24. Стейк и пюре в шляпе для настоящего ковбоя.

Фото Lifehacker

25. "Для чего заморачиваться?" – подумали работники заведения и отправили блюдо прямо на стол.

Фото Trollno