Новий рік не за горами, тому час задуматися про те, як задекорувати пляшку шампанського. Такий напій у пляшці з оригінальним декором прикрасить кожен стіл або стане оригінальним подарунком для друзів, родичів чи колег.

Ідеї 24 зробили добірку кращих декорацій для пляшки шампанського. Процес декору не складний, потрібно лише запастися усіма необхідними матеріалами та святковим настроєм. Читайте також: Як оригінально подарувати мандарини: 10 незвичайних ідей 1. Пляшки з оригінальними святковими "шапочками" Фото gd-home 2. Шампанське у пляшках, покритих срібною або сірою фарбою (цей колір є символом 2021 року) Фото pinterest 3. Розмальована пляшка шампанського з милими зображеннями За бажанням у такому стилі можна придбати чашки, склянки чи келихи. Це стане повноцінним гідним подарунком. Фото startuptowers 4. Декор з мішковини та оригінальних багаторазових пробок Фото gadsclub 5. Шампанське у вигляді ялинки зі стрічок та гірлянди Фото happymodern Цікаво: Корисні подарунки на різдвяні свята: 15 наборів з вітаміном C – фото 6. Пляшки шампанського в оригінальних святкових мішечках Фото dhgate 7. Пляшка в "костюмі" Діда Мороза Фото wine-shopper 8. Шампанське у в'язаному чохлі Фото homyak55 9. Пляшка шампанського, із зображенням Діда Мороза та зимових пейзажів Фото pinterest 10. Оригінальна подарункова коробка з шампанським Фото wine-mag