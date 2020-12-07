Зовсім скоро розпочнеться метушня з вибором подарунків для рідних. Напередодні новорічних та різдвяних свят вам доведеться витратити багато сил та енергії для вибору найкращого презенту для рідних, близьких, друзів та колег.

Ідеї 24 радять вам обрати корисні подарунки, які мають великий запас вітаміну С, естетичний та привабливий вигляд, а також приємний святковий аромат. Читайте також: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 1. Один грейпфрут міститься приблизно половину добової норми вітаміну С для дорослого, а також велику кількість ефірних олій, які покращують настрій і перешкоджають стресам Фото facebook 2. А ви знали, що найпоширенішим фруктом у світі вважається саме апельсин? Фото facebook 3. Шкірка з одного яблука містить добову норму клітковини та антиоксидантів, а ще цей фрукт знижує рівень холестерину Фото gramho 4. Наразі у світі культивується понад 50 різних сортів мандаринів Фото ideal-buket 5. Сливи містять настільки велику кількість корисних речовин, що їх можна вживати при ревматизмі, гіпертонії, анемії тощо Фото pinterest 6. Тангор – це гібрид апельсина і мандарина Фрукт трішки більший за мандарин, має злегка "приплюснутий" вигляд і соковиту м'якоть. Фото pinterest 7. Кумкват – новий для нас фрукт, який багатий на вітамін С Фрукт нагадую мініатюрний апельсин у вигляді овалу, який їдять зі шкіркою. Фото pinterest 8. Мандарин у Європу було завезено аж на початку 19 століття Зараз ми навіть не уявляємо собі зимових свят без цього корисного фрукта. Фото pinterest 9. Милий та оригінальний презент для покращення настрою Фото itswrittenonthewalls Цікаво: Подарунки для офісних працівників: 23 універсальні ідеї 10. Цитрусові – це корисний подарунок для будь-кого Фото orangeworld192 11. Ківі містить велику кількість вітаміну C, попри те, що сам фрукт на 84% складається з води Фото gorod-buketov 12. Кислий лимон містить цукру більше, ніж солодка полуниця Фото pinterest 13. Кокос має імуностимулюючу дію, завдяки чому може покращувати самопочуття людей, які хворіють на цукровий діабет Фото pinterest 14. Лайм ефективний у лікуванні варикозного розширення вен Фото freshfruits 15. Манго містить велику кількість вітамінів, які допомагають зміцнити імунітет, зменшують гіпертонію, покращують травлення Фото pinterest