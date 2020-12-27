Новый год не за горами, поэтому пора задуматься о том, как задекорировать бутылку шампанского. Такой напиток в бутылке с оригинальным декором украсит каждый стол или станет оригинальным подарком для друзей, родственников или коллег.

Идеи 24 сделали подборку лучших декораций для бутылки шампанского. Процесс декора не сложен, нужно лишь запастись всеми необходимыми материалами и праздничным настроением. Читайте также: Как оригинально подарить мандарины: 10 необычных идей 1. Бутылки с оригинальными праздничными "шапочками" Фото gd-home 2. Шампанское в бутылках, покрытых серебряной или серой краской (этот цвет является символом 2021 года) Фото pinterest 3. Разрисованная бутылка шампанского с милыми изображениями По желанию в таком стиле можно приобрести чашки, стаканы или бокалы. Это станет полноценным достойным подарком. Фото startuptowers 4. Декор из мешковины и оригинальных многоразовых пробок Фото gadsclub 5. Шампанское в виде елки из лент и гирлянды Фото happymodern Интересно: Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото 6. Бутылки шампанского в оригинальных праздничных мешочках Фото dhgate 7. Бутылки в "костюме" Деда Мороза Фото wine-shopper 8. Шампанское в вязаном чехле Фото homyak55 9. Бутылка шампанского, с изображением Деда Мороза и зимних пейзажей Фото pinterest 10. Оригинальная подарочная коробка с шампанским Фото wine-mag