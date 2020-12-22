Коронавірус повпливав на життя кожного з нас, тому напередодні Нового року багато компаній відмовилися від корпоративних святкувань. Проте є організації, які мають маленький дружній колектив, який все ж мріє про святкування Нового року з колегами.

Для таких працівників Ідеї 24 зробили добірку кращих варіантів вечірок для святкування новорічного корпоративну. Читайте також: Де провести новорічний корпоратив: 6 небанальних ідей, які підкорять усіх працівників Для того, щоб вечірка була цікавою для всіх, варто обговорити з колегами всі тонкощі проведення корпоративну. Якщо ідей вечірок було мало або вони були нецікаві, скористайтеся нашою добіркою. 1. Вечірка в стилі вручення Оскара Фото horosho 2. На етнічну тематику 3. У стилі 90-х 4. Корпоратив на тему "Знаменитості" 5. Маскарад Фото doctorteam 6. Корпоратив у стилі "Диско" 7. Вечірка на медичну тематику 8. Гангстерська вечірка Фото factinate 9. Латиноамериканська вечірка 10. Піратська вечірка 11. У стилі "Хогвартс" Фото partytoday 12. На тему "Назад в СРСР" 13. У стилі "Казино" Фото energy-day 14. Печерна вечірка 15. Іспанська вечірка 16. Мексиканська фієста 17. Вечірка в стилі "Великий Гетсбі" або "Гострі картузи" Фото kozirki-tv 18. Чорно-біла вечірка 19. Свято кольору 20. У стилі Давньої Греції 21. Ковбойська вечірка Фото zavodila 22. Шкільна вечірка 23. Корпоратив у стилі "Аліса в країні чудес" 24. У японському стилі Фото holidaydays 25. Італійська вечірка 26. У стилі кінотрилогії "Володар перснів" Цікаво: Що подарувати колегам на Новий рік 2021: бюджетні, але прикольні ідеї подарунків 27. Циганська вечірка 28. Вечірка в готичному стилі Фото depositphotos 29. Індійська вечірка 30. У стилі "Агент 007" 31. Корпоратив у стилі "Навколо світу" 32. Вечірка у стилі "Рок" 33. Корпоратив на тему "Космічна людина" Фото zavodila 34. Міфічні істоти 35. У стилі серіалу "Гра престолів" 36. Мультяшна вечірка Фото zavodila 37. У стилі Середньовіччя 38. У стилі хіпі 39. Корпоратив за мотивами "Зоряних війн" Фото pikabu 40. Футуристичний корпоратив 41. У стилі "Супергерой" 42. Вечірка на тему "Професії" Фото zavodila