Як організувати корпоратив: 40+ ідей класних тематичних вечірок
Коронавірус повпливав на життя кожного з нас, тому напередодні Нового року багато компаній відмовилися від корпоративних святкувань. Проте є організації, які мають маленький дружній колектив, який все ж мріє про святкування Нового року з колегами.
Для таких працівників Ідеї 24 зробили добірку кращих варіантів вечірок для святкування новорічного корпоративну.
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Для того, щоб вечірка була цікавою для всіх, варто обговорити з колегами всі тонкощі проведення корпоративну. Якщо ідей вечірок було мало або вони були нецікаві, скористайтеся нашою добіркою.
1. Вечірка в стилі вручення Оскара
Фото horosho
2. На етнічну тематику
3. У стилі 90-х
4. Корпоратив на тему "Знаменитості"
5. Маскарад
Фото doctorteam
6. Корпоратив у стилі "Диско"
7. Вечірка на медичну тематику
8. Гангстерська вечірка
Фото factinate
9. Латиноамериканська вечірка
10. Піратська вечірка
11. У стилі "Хогвартс"
Фото partytoday
12. На тему "Назад в СРСР"
13. У стилі "Казино"
Фото energy-day
14. Печерна вечірка
15. Іспанська вечірка
16. Мексиканська фієста
17. Вечірка в стилі "Великий Гетсбі" або "Гострі картузи"
Фото kozirki-tv
18. Чорно-біла вечірка
19. Свято кольору
20. У стилі Давньої Греції
21. Ковбойська вечірка
Фото zavodila
22. Шкільна вечірка
23. Корпоратив у стилі "Аліса в країні чудес"
24. У японському стилі
Фото holidaydays
25. Італійська вечірка
26. У стилі кінотрилогії "Володар перснів"
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27. Циганська вечірка
28. Вечірка в готичному стилі
Фото depositphotos
29. Індійська вечірка
30. У стилі "Агент 007"
31. Корпоратив у стилі "Навколо світу"
32. Вечірка у стилі "Рок"
33. Корпоратив на тему "Космічна людина"
Фото zavodila
34. Міфічні істоти
35. У стилі серіалу "Гра престолів"
36. Мультяшна вечірка
Фото zavodila
37. У стилі Середньовіччя
38. У стилі хіпі
39. Корпоратив за мотивами "Зоряних війн"
Фото pikabu
40. Футуристичний корпоратив
41. У стилі "Супергерой"
42. Вечірка на тему "Професії"
Фото zavodila
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