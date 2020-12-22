Как организовать корпоратив: 40+ идей классных тематических вечеринок
Коронавирус повлиял на жизнь каждого из нас, поэтому накануне Нового года многие компании отказались от корпоративных празднований. Однако есть организации, которые имеют маленький дружный коллектив, который все же мечтает о праздновании Нового года с коллегами.
Для таких работников Идеи 24 сделали подборку лучших вариантов вечеринок для празднования новогоднего корпоратива.
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Для того чтобы вечеринка была интересной для всех, стоит обсудить с коллегами все тонкости проведения корпоратива. Если идей вечеринок было мало или они неинтересны, воспользуйтесь нашей подборкой.
1. Вечеринка в стиле вручения Оскара
Фото horosho
2. На этническую тематику
3. В стиле 90-х
4. Корпоратив на тему "Знаменитости"
5. Маскарад
Фото doctorteam
6. Корпоратив в стиле "Диско"
7. Вечеринка на медицинскую тематику
8. Гангстерская вечеринка
Фото factinate
9. Латиноамериканская вечеринка
10. Пиратская вечеринка
11. В стиле "Хогвартс"
Фото partytoday
12. На тему "Назад в СССР"
13. В стиле "Казино"
Фото energy-day
14. Пещерная вечеринка
15. Испанская вечеринка
16. Мексиканская фиеста
17. Вечеринка в стиле "Великий Гэтсби" или "Острые козырьки"
Фото kozirki-tv
18. Черно-белая вечеринка
19. Праздник цвета
20. В стиле Древней Греции
21. Ковбойская вечеринка
Фото zavodila
22. Школьная вечеринка
23. Корпоратив в стиле "Алиса в стране чудес"
24. В японском стиле
Фото holidaydays
25. Итальянская вечеринка
26. В стиле кинотрилогии "Властелин колец"
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27. Цыганская вечеринка
28. Вечеринка в готическом стиле
Фото depositphotos
29. Индейская вечеринка
30. В стиле "Агент 007"
31. Корпоратив в стиле "Вокруг света"
32. Вечеринка в стиле "Рок"
33. Корпоратив на тему "Космический человек"
Фото zavodila
34. Мифические существа
35. В стиле сериала "Игра престолов"
36. Мультяшная вечеринка
Фото zavodila
37. В стиле Средневековья
38. В стиле хиппи
39. Корпоратив по мотивам "Звездных войн"
Фото pikabu
40. Футуристический корпоратив
41. В стиле "Супергерой"
42. Вечеринка на тему "Профессии"
Фото zavodila
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