Коронавирус повлиял на жизнь каждого из нас, поэтому накануне Нового года многие компании отказались от корпоративных празднований. Однако есть организации, которые имеют маленький дружный коллектив, который все же мечтает о праздновании Нового года с коллегами.

Для таких работников Идеи 24 сделали подборку лучших вариантов вечеринок для празднования новогоднего корпоратива. Читайте также: Где провести новогодний корпоратив: 6 небанальных идей, которые покорят всех работников Для того чтобы вечеринка была интересной для всех, стоит обсудить с коллегами все тонкости проведения корпоратива. Если идей вечеринок было мало или они неинтересны, воспользуйтесь нашей подборкой. 1. Вечеринка в стиле вручения Оскара Фото horosho 2. На этническую тематику 3. В стиле 90-х 4. Корпоратив на тему "Знаменитости" 5. Маскарад Фото doctorteam 6. Корпоратив в стиле "Диско" 7. Вечеринка на медицинскую тематику 8. Гангстерская вечеринка Фото factinate 9. Латиноамериканская вечеринка 10. Пиратская вечеринка 11. В стиле "Хогвартс" Фото partytoday 12. На тему "Назад в СССР" 13. В стиле "Казино" Фото energy-day 14. Пещерная вечеринка 15. Испанская вечеринка 16. Мексиканская фиеста 17. Вечеринка в стиле "Великий Гэтсби" или "Острые козырьки" Фото kozirki-tv 18. Черно-белая вечеринка 19. Праздник цвета 20. В стиле Древней Греции 21. Ковбойская вечеринка Фото zavodila 22. Школьная вечеринка 23. Корпоратив в стиле "Алиса в стране чудес" 24. В японском стиле Фото holidaydays 25. Итальянская вечеринка 26. В стиле кинотрилогии "Властелин колец" Интересно: Что подарить коллегам на Новый год 2021: бюджетные, но прикольные идеи подарков 27. Цыганская вечеринка 28. Вечеринка в готическом стиле Фото depositphotos 29. Индейская вечеринка 30. В стиле "Агент 007" 31. Корпоратив в стиле "Вокруг света" 32. Вечеринка в стиле "Рок" 33. Корпоратив на тему "Космический человек" Фото zavodila 34. Мифические существа 35. В стиле сериала "Игра престолов" 36. Мультяшная вечеринка Фото zavodila 37. В стиле Средневековья 38. В стиле хиппи 39. Корпоратив по мотивам "Звездных войн" Фото pikabu 40. Футуристический корпоратив 41. В стиле "Супергерой" 42. Вечеринка на тему "Профессии" Фото zavodila