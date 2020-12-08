У період пандемії маска – це не лише невід'ємна річ для захисту від вірусів, це ще й елемент гардеробу. Вона може вдало доповнити ваш стиль і підкреслити красиві очі.

Ідеї 24 зібрали для вас 15 незвичних, оригінальних та смішних дизайнів захисних масок, які можуть вам сподобатися.

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1. Маски із зображенням рота мавпи

Рот тварини наче буде продовженням вашого обличчя. Ви точно розвеселите усіх, хто вас оточує.

Фото totalpro

2. Маска з зображенням дзвінка…несподіваного…

Фото aliexpress

3. Маска, завдяки якій ви зможете обрати собі "обличчя"

Фото zhumor

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4. Маски з улюбленою їжею

Фото aliexpress

5. Із зображенням "смайликів", які показують певні емоції

Фото store

6. "У нього щось під носом" – так будуть думати усі, хто проходитиме повз

Фото lazada

7. Насторожуюча маска, яка відлякуватиме усіх, хто проходитиме біля вас. Ваше обличчя буде схоже на рот акули.

Фото ziloqa

8. Не всі маски із принтом тварин страшні. Як вам такий варіант із коровою?

Фото amazon

9. Якщо давно мрієте про красиву та доглянуту бороду, така маска для вас. Вона допоможе вам трішки наблизитися до мрії.

Фото zhumor

10. Для тих, хто хоче бути схожим на персонажів фільмів

Фото aliexpress

11. Можливо, ви хочете мати такий само милий вигляд, як і тварини?

Фото aliexpress

12. Оригінальні маски для дітей

Фото aliexpress

13. Для тих, хто обожнює космос

Фото unhcrs

14. Невдовзі новорічні свята. Можливо, перед Новим роком варто порадувати себе?

Фото zipy

15. Камуфляжні маски

Фото aliexpress