В период пандемии маска – это не только неотъемлемая вещь для защиты от вирусов, это еще и элемент гардероба. Она может удачно дополнить ваш стиль и подчеркнуть красивые глаза.

Идеи 24 собрали для вас 15 необычных, оригинальных и смешных дизайнов защитных масок, которые могут вам понравиться.

Читайте также: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото до и после

1. Маски с изображением рта обезьяны

Таким образом рот животного как будто продолжение вашего лица. Вы точно развеселите всех, кто вас окружает.

Фото totalpro

2. Маска с изображением звонка ... неожиданного ...

Фото aliexpress

3. Маска, благодаря которой вы сможете выбрать себе "лицо"

Фото zhumor

Интересно: 20 идеальных фото для тех, кому надоело несовершенство мира

4. Маски с любимой едой

Фото aliexpress

5. С изображением "смайликов", которые показывают определенные эмоции

Фото store

6. "У него что-то под носом" – так будут думать все, проходящие мимо

Фото lazada

7. Настораживающяя маска, которая отпугнет всех, проходящий мимо вас. Ваше лицо будет похоже на рот акулы.

Фото ziloqa

8. Не все маски с принтом животных страшны. Как вам такой вариант с коровой?

Фото amazon

9. Если давно мечтаете о красивой и ухоженной бороде, такая маска для вас. Она поможет вам немного приблизиться к мечте.

Фото zhumor

10. Для тех, кто хочет быть похожим на персонажей фильмов

Фото aliexpress

11. Возможно, вы хотите иметь такой же милый вид, как и животные?

Фото aliexpress

12. Оригинальные маски для детей

Фото aliexpress

13. Для тех, кто обожает космос

Фото unhcrs

14. Вскоре новогодние праздники. Возможно, перед Новым годом стоит порадовать себя?

Фото zipy

15. Камуфляжные маски

Фото aliexpress