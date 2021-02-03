Якщо ви маєте немалу накопичену суму коштів і відчуваєте в собі сили відкрити власну справу, добре подумайте, що саме обрати. Обов'язково зважте всі нюанси, майте заощадження "на всяк випадок" і налаштуйтеся на важку працю. Ідея для бізнесу не повинна бути спонтанною. Усе потрібно обдумати та прийняти зважене рішення.

Джерело: 24 канал

Так, ви можете пошукати на просторах інтернету всі можливі ідеї для бізнесу, але це дуже ризиковано і може бути неактуально для вас та певного регіону. Тому добре подумайте і всього за три кроки ви зможете визначитися з тим, у якій сфері можна відкривати власну справу.

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1. Ресурси

Для того, щоб зрозуміти у якій сфері краще відкривати бізнес насамперед оцініть свої ресурси. Мова йде і про фінансові можливості, і про ваші фізичні та духовні якості, і про риси характеру. Пам'ятайте, що на старті не варто вкладати одразу 100% усіх ресурсів. Якщо за попередніми підрахунками вам не вистачає коштів, краще розпочніть з невеликого бізнесу.

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2. Вміння

Щоб знайти ідею для бізнесу, подумайте про свої навички та вміння. Цей бізнес має бути перспективним не лише з точки зору фінансів, але й цікавим для вас особисто. Для цього подумайте, що ви добре вмієте, що вас цікавить та що приносить вам задоволення. Ваші знання та вміння – це ідеальна база для створення бізнесу.

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3. Споживач

Після того, як ви знайшли ідеї, які цікаві вам, проаналізуйте, за що люди готові платити. Знайдіть свого споживача, вивчіть попит та пропозиції конкурентів. Далі дайте відповідь на два запитання:

Ви знайшли недоліки в роботі конкурентів? Ви знаєте, як зробити так, щоб бути кращим за конкурентів?

Якщо ви однозначно відповіли на ці запитання "так", то ідею для бізнесу, певно, ви все-таки знайшли правильну.

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