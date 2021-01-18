Можливо, ви не найкращий працівник, а партнер скаржиться, що ви погано готуєте. Зате є шанс, що ваш інтелект вище середнього. Адже генії не такі вже ідеальні.

Ідеї 24 підготували характеристики, які свідчать, що ви, можливо, геній.

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1. Ви часто турбуєтеся за щось

Ви занадто емоційна людина, яка перечитавши стрічку новин, сидите та переживаєте, що ж буде далі та як допомогти. Психологи з Лейкхедского університету (Канада) виявили, що ті, хто постійно тривожиться про майбутнє, отримали високі бали в тесті на вербальний інтелект.



Не варто проблеми усіх навколо брати до голови / Фото pixabay

2. Ви самокритичні

Інтелектуально розвинені люди схильні перебільшувати ступінь свого розуміння проблеми, як і рівень розвитку своїх розумових здібностей в принципі, тоді як експерти та інтелектуали, навпаки, скоріше будуть сумніватися в собі.

3. Ви шульга

Проведене минулого року дослідження виявило значний зв'язок між домінуванням лівої руки та успіхами в математиці.



Ліворукість – не вирок, а перевага / Фото pixabay

4. Ви не вирізняєтеся охайністю

Виявляється, якщо у вас хаос на робочому місці це може стимулювати креативність. Наприклад, якщо ми бачимо, що навколо хаос, мозок несвідомо перемикається на сортування інформації, тому мислення стає більш ясним.

5. Ви вмієте смішити інших

"Між почуттям гумору і високим інтелектом тісний взаємозв'язок", – пояснює Джил Грінгросс, психолог Університету Абернатиїт. Вона та її колеги з'ясували, що гумор має найсильніший зв'язок з вербальним інтелектом, оскільки перший базується на словесному парадоксі.



Сміх продовжує життя / Фото pixabay

6. Ви "сова"

Попри те, що через порушення біологічних ритмів, це негативно позначається на здоров'ї, дослідження показують: у порівнянні з "жайворонками" "сови" довше зберігають концентрацію і повільніше втомлюються. Крім того, в середньому вони більше заробляють і займають більш високі посади.

7. Ви любите кішок

Дослідження 2014 року показало, що любителі кішок мислять більш відкрито і володіють тонким смаком. Своєю чергою ті, хто віддає перевагу собакам – більш енергійні та легкі на підйом.



Любіть братів наших менших і вони вам віддячать / Фото pixabay

8. Ви старша дитина в сім'ї

Високий рівень IQ спостерігається не тільки у первістків, а й в цілому у старших дітей. Професор Петтер Крістенсен, пояснює це тим, що старшим зазвичай доводиться бути більш зібраними та відповідальними. Це, ймовірно, позначається і на їхньому ставленні до навчання.