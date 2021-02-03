Как выбрать идею для бизнеса: важные этапы
Если у вас есть немалая сумма денежных средств и вы чувствуете в себе силы открыть собственное дело, хорошо подумайте, что именно выбрать. Обязательно взвесьте все нюансы, имейте сбережения "на всякий случай" и настройтесь на тяжелый труд. Идея для бизнеса не должна быть спонтанной. Все нужно обдумать и принять взвешенное решение.
Источник: 24 канал
Да, вы можете поискать на просторах интернета все возможные идеи для бизнеса, но это очень рискованно и может быть неактуально для вас и определенного региона. Поэтому хорошо подумайте и всего за три шага вы сможете определиться с тем, в какой сфере можно открывать собственное дело.
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1. Ресурсы
Для того чтобы понять в какой сфере лучше открывать бизнес прежде всего оцените свои ресурсы. Речь идет и о финансовых возможностях, и о ваших физических и духовных качествах, и о чертах характера. Помните, что на старте не стоит вкладывать сразу 100% всех ресурсов. Если по предварительным подсчетам вам не хватает средств, лучше начните с небольшого бизнеса.
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2. Умение
Чтобы найти идею для бизнеса, подумайте о своих навыках и умениях. Этот бизнес должен быть перспективным не только с точки зрения финансов, но и интересным для вас лично. Для этого подумайте, что вы хорошо умеете, что вас интересует и что приносит вам удовольствие. Ваши знания и умения - это идеальная база для создания бизнеса.
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3. Потребитель
После того, как вы нашли идеи, которые интересны вам, проанализируйте, за что люди готовы платить. Найдите своего потребителя, изучите спрос и предложения конкурентов. Далее ответьте на два вопроса:
- Вы нашли недостатки в работе конкурентов?
- Вы знаете, как сделать так, чтобы быть лучше конкурентов?
Если вы однозначно ответили на эти вопросы "да", то идею для бизнеса, вероятно, вы все-таки нашли правильную.
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