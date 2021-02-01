Бути лідером – це велика відповідальність та робота над собою та над колективом. Іноді, досягнувши певних висот, лідери зазнають невдач, втрачають свою репутацію і не можуть довести справу до кінця.

Джерело: 24 канал

Для того, щоб уникнути невдач, прочитайте основні причини втрати лідерами репутації.

Читайте також: Токсичний керівник: як розпізнати та врятуватися

1. Невміння знаходити спільну мову

Це одна з найпоширеніших причин невдач лідерів. Адже головне завдання лідера полягає в ефективному управлінні та координуванні. У таких випадках дуже важко чогось досягти, не вміючи знаходити спільну мову з колегами, керівництвом чи підлеглими.

Фото work

2. Невміння бути гнучким

Наступна фатальна помилка лідерів – невміння пристосовуватися до усіх змін, які відбуваються навколо. Справжній лідер повинен бути гнучким та мудрим. Це допоможе йому завжди знаходити ефективні розв'язання проблем.

Цікаво: 5 ознак того, що ваш керівник вас цінує, навіть якщо приховує це

3. Синдром самозакоханості

Кожен лідер хоче, щоб його роботу цінували та оцінювали. Проте іноді це бажання доводить до того, що людина стає самозакоханою і зовсім не помічає нікого навколо.

Фото vsyachyna

4. Страх помилитися

Деякі лідери надзвичайно бояться зробити помилку. Такий страх зробити щось не так може привести взагалі до бездіяльності. Мудрі лідери вміють аналізувати власні помилки, працювати над собою і перетворювати недоліки в переваги.

Фото doodleandsketch

5. Почуття провини

Оскільки лідер повністю несе відповідальність за себе та за колектив, періодично в нього можуть виникати докори сумління та почуття провини через зроблені помилки. Це призводить до невпевненості в собі та у своїх діях.

Фото aif