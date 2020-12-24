Вибір подарунка для рідних – це справжнє мистецтво. Під час покупки потрібно зважати на вік, хобі та вподобання того, кому обираємо сюрприз. Але у святковій метушні дуже легко зробити помилку і купити товар, який може не сподобатися вашим рідним.

Ідеї 24 зробили для вас добірку антиподарунків, які краще не дарувати близьким людям на Новий рік 2021.

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1. Речі, які подарували вам

Не варто дарувати на Новий рік те, що у вас дома припадає пилом. Як правило, це речі, які ви отримали колись в подарунок, але так і не почали використовувати.

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2. Фоторамки

Такий подарунок втратив свою актуальність мінімум 5 років тому, відповідно, такий сюрприз не оцінить ніхто. Як варіант, краще обрати електронну фоторамку.

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3. Одяг

Дуже важко придбати для когось річ, яка буде стильною, красивою, сподобається отримувачу подарунка і підійде йому за розміром. Особливо такий подарунок буде невдалий у випадку, якщо ви схибите з розміром.

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4. Квитки на спонтанну подорож

На перший погляд, це класний подарунок. Але не всі оцінять квитки на спонтанну мандрівку. До поїздки потрібно підготуватися заздалегідь, особливо це стосується людей, які регулярно користуються послугами косметологів чи інших спеціалістів.

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5. Косметика за віком

Косметика – це гарний подарунок, але під час вибору кремів чи інших засобів можна зробити помилку і придбати антивіковий скраб, бальзам чи сироватку. Такі косметичні засоби краще не купувати, не знаючи побажань отримувача подарунка. Краще взагалі дарувати сертифікат на придбання косметики в тому чи іншому магазині.

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6. Білизна

Якщо ви подаруєте білизну своїй коханій людині – це романтично. Але дарувати білизну мамі, татові, тітці чи колезі – абсурдно.

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7. Сувеніри

Один з найбільш бюджетних і найменш бажаних подарунків. Як правило, вони просто припадають пилом або відправляються в смітник. Особливо це стосується статуеток у вигляді символу року.

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8. Шкарпетки

Банальний подарунок, який мало хто оцінить. По-перше, подарунок один з найдешевших. По-друге, його можуть сприйняти як натяк. По-третє, ви можете банально не вгадати з розміром. Якщо вам все ж кортить подарувати шкарпетки, обирайте такі, які мають стильний дизайн.

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9. Жартівливі подарунки

Не варто дарувати смішні дрібнички. Не всі це оцінять, а дехто навіть може образитися. Тричі подумайте, чи варто купувати туалетний гольф, бігаючий будильник чи інші сюрпризи "з приколом".

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10. Несмачні солодощі

Не купуйте солодощі, які отримувач не буде їсти. Якщо зовсім безвихідна ситуація, то краще оберіть фрукти чи інші їстівні набори.

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