Выбор подарка для родных – это настоящее искусство. При покупке нужно учитывать возраст, хобби и предпочтения того, кому выбираем сюрприз. Но в праздничной суматохе очень легко сделать ошибку и купить товар, который может не понравиться вашим родным.

Идеи 24 сделали для вас подборку антиподарков, которые лучше не дарить близким людям на Новый год 2021.

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1. Вещи, которые подарили вам

Не стоит дарить на Новый год то, что у вас дома пылится. Как правило, это вещи, которые вы получили когда-то в подарок, но так и не начали использовать.

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2. Фоторамки

Такой подарок потерял свою актуальность минимум 5 лет назад, соответственно, такой сюрприз не оценит никто. Как вариант, лучше выбрать электронную фоторамку.

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3. Одежда

Очень трудно приобрести для кого-то вещь, которая будет стильной, красивой, понравится получателю подарка и подойдет ему по размеру. Особенно такой подарок будет неудачный в случае, если вы ошибетесь с размером.

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4. Билеты на спонтанное путешествие

На первый взгляд, это классный подарок. Но не все оценят билеты на спонтанную поездку. До поездки нужно подготовиться заранее, особенно это касается людей, которые регулярно пользуются услугами косметологов или иных специалистов.

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5. Косметика по возрасту

Косметика – это хороший подарок, но при выборе кремов или других средств можно сделать ошибку и приобрести антивозрастной скраб, бальзам или сыворотку. Такие косметические средства лучше не покупать, не зная пожеланий получателя подарка. Лучше вообще дарить сертификат на приобретение косметики в том или ином магазине.

Фото angliya

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6. Белье

Если вы подарите белье своему любимому человеку – это романтично. Но дарить белье маме, папе, тете или коллеге – абсурдно.

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7. Сувениры

Один из самых бюджетных и наименее желательных подарков. Как правило, они просто пылятся или отправляются в помойку. Особенно это касается статуэток в виде символа года.

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8. Носки

Банальный подарок, который мало кто оценит. Во-первых, подарок один из самых дешевых. Во-вторых, его могут воспринять как намек. В-третьих, вы можете банально не угадать с размером. Если вам все же хочется подарить носки, выбирайте такие, которые имеют стильный дизайн.

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9. Шуточные подарки

Не стоит дарить смешные мелочи. Не все это оценят, а некоторые даже могут обидеться. Трижды подумайте, стоит ли покупать туалетный гольф, бегающий будильник или другие сюрпризы "с приколом".

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10. Невкусные сладости

Не покупайте сладости, которые получатель не будет есть. Если совсем безвыходная ситуация, то лучше выберите фрукты или другие съедобные наборы.

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