Кепське паркування: 11 прикладів, як провчити водіїв-нахаб

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Джерело:

24 канал

Правильне паркування – складна наука. Тож деякі автомобілісти зволікають із її засвоєнням. Тоді інші учасники руху беруться донести правила до неуків експрес-методом. Наприклад, отак, як у нашій фотодобірці.

1. Для власника цього автомобіля зробили чіткішу розмітку на парковці

Фото thesun

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2. Промовисте попередження

Фото unews.pro

3. Наступного разу водій добряче подумає, перш ніж припаркуватись на тротуарі

Фото unews.pro

4. Чітко й зрозуміло

Фото klikabol

5. Наука на межі з помстою

Фото fakt.pl

6. Гадаємо, нахаба востаннє припаркував свою автівку на місці для людей з інвалідністю

Фото thesun

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7. Цікаво, що думав водій, паркуючись біля пожежного гідранта?

Фото am730

8. Краще не дратуйте водіїв автобусів

Фото g.cz

9. Відтепер водій далебі так і робитиме

Фото fakt.pl

10. Власник автівки когось реально дістав

Фото hodor

11. Правило для всіх одне

Фото 101.livejournal