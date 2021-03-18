Кепське паркування: 11 прикладів, як провчити водіїв-нахаб

Джерело:24 канал
Правильне паркування – складна наука. Тож деякі автомобілісти зволікають із її засвоєнням. Тоді інші учасники руху беруться донести правила до неуків експрес-методом. Наприклад, отак, як у нашій фотодобірці.
Фото thesun
Читайте також: Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту
Фото unews.pro
Фото unews.pro
Фото klikabol
Фото fakt.pl
Фото thesun
Цікаво: І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи
Фото am730
Фото g.cz
Фото fakt.pl
Фото hodor
Фото 101.livejournal