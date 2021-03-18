Правильная парковка – сложная наука. Поэтому некоторые автомобилисты не спешат с ее усвоением. Тогда другие участники движения берутся донести правила до невежд экспресс-методом. Например, так, как в нашей фотоподборке.

1. Для владельца этого автомобиля сделали более четкую разметку на парковке Фото thesun Читайте также: Такого работники СТО еще не видели: впечатляющие фото автомобилей, которые нуждались в ремонте 2. Красноречивое предупреждение Фото unews.pro 3. В следующий раз водитель хорошенько подумает, прежде чем припарковаться на тротуаре Фото unews.pro 4. Четко и понятно Фото klikabol 5. Наука на границе с местью Фото fakt.pl 6. Полагаем, он последний раз припарковал свою машину на месте для людей с инвалидностью Фото thesun Интересно: И так сойдет: фото о безответственном отношении профессионалов к своей работе 7. Интересно, что думал водитель, паркуясь у пожарного гидранта? Фото am730 8. Лучше не раздражайте водителей автобусов Фото g.cz 9. Теперь водитель так и будет делать Фото fakt.pl 10. Владелец автомобиля кого-то реально достал Фото hodor 11. Правило для всех одно Фото 101.livejournal