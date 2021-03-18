Плохая парковка: 11 примеров, как проучить наглых водителей
Правильная парковка – сложная наука. Поэтому некоторые автомобилисты не спешат с ее усвоением. Тогда другие участники движения берутся донести правила до невежд экспресс-методом. Например, так, как в нашей фотоподборке.
Источник:24 канал
1. Для владельца этого автомобиля сделали более четкую разметку на парковке
Фото thesun
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2. Красноречивое предупреждение
Фото unews.pro
3. В следующий раз водитель хорошенько подумает, прежде чем припарковаться на тротуаре
Фото unews.pro
4. Четко и понятно
Фото klikabol
5. Наука на границе с местью
Фото fakt.pl
6. Полагаем, он последний раз припарковал свою машину на месте для людей с инвалидностью
Фото thesun
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7. Интересно, что думал водитель, паркуясь у пожарного гидранта?
Фото am730
8. Лучше не раздражайте водителей автобусов
Фото g.cz
9. Теперь водитель так и будет делать
Фото fakt.pl
10. Владелец автомобиля кого-то реально достал
Фото hodor
11. Правило для всех одно
Фото 101.livejournal
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