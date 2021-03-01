Наявність автомобіля зобов’язує його власника дбати про власну безпеку на дорозі, безпеку своїх пасажирів та інших учасників руху. Але іноді трапляються непередбачувані ситуації, які настільки змінюють стан автомобіля, що йому залишається один шлях – на СТО.

Ми підготували добірку особливих фото, які зробили працівники станцій технічного обслуговування. Навіть вони були вражені побаченим. Читайте також: Таких водіїв ви ще не бачили: вражаючі фото 1. Дуже складно уявити ситуацію, яка призвела до таких наслідків Фото reddit 2. Клієнтка сказала, що її чоловік хотів знайти вихід у складній ситуації Фото reddit 3. Важко здогадатися, що відбувалося з цією автівкою Фото motor 4. Навіть не хочеться думати про те, як власник міг керувати автомобілем в такому стані взимку Фото reddit 5. "Геніальне" рішення Фото vsyako Цікаво: Для тих, хто любить "лоскотати собі нерви": 5 найекстремальніших американських гірок у світі 6. "Не потрібні мені нові шини, сніг все одно скоро розтане." Фото reddit 7. Цікаво, як водій цього авто доїхав до СТО Фото boredpanda 8. Він проїхав 700 кілометрів у такому стані Фото reddit 9. Таке побачити, мабуть, не очікував ніхто Фото magazin.pluska.sk 10. Тут зайві слова Фото magazin.pluska.sk