Правильне паркування – складна наука. Тож деякі автомобілісти зволікають із її засвоєнням. Тоді інші учасники руху беруться донести правила до неуків експрес-методом. Наприклад, отак, як у нашій фотодобірці.

1. Для власника цього автомобіля зробили чіткішу розмітку на парковці Фото thesun Читайте також: Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту 2. Промовисте попередження Фото unews.pro 3. Наступного разу водій добряче подумає, перш ніж припаркуватись на тротуарі Фото unews.pro 4. Чітко й зрозуміло Фото klikabol 5. Наука на межі з помстою Фото fakt.pl 6. Гадаємо, нахаба востаннє припаркував свою автівку на місці для людей з інвалідністю Фото thesun Цікаво: І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи 7. Цікаво, що думав водій, паркуючись біля пожежного гідранта? Фото am730 8. Краще не дратуйте водіїв автобусів Фото g.cz 9. Відтепер водій далебі так і робитиме Фото fakt.pl 10. Власник автівки когось реально дістав Фото hodor 11. Правило для всіх одне Фото 101.livejournal