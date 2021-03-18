Кепське паркування: 11 прикладів, як провчити водіїв-нахаб
Правильне паркування – складна наука. Тож деякі автомобілісти зволікають із її засвоєнням. Тоді інші учасники руху беруться донести правила до неуків експрес-методом. Наприклад, отак, як у нашій фотодобірці.
Джерело:24 канал
1. Для власника цього автомобіля зробили чіткішу розмітку на парковці
Фото thesun
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2. Промовисте попередження
Фото unews.pro
3. Наступного разу водій добряче подумає, перш ніж припаркуватись на тротуарі
Фото unews.pro
4. Чітко й зрозуміло
Фото klikabol
5. Наука на межі з помстою
Фото fakt.pl
6. Гадаємо, нахаба востаннє припаркував свою автівку на місці для людей з інвалідністю
Фото thesun
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7. Цікаво, що думав водій, паркуючись біля пожежного гідранта?
Фото am730
8. Краще не дратуйте водіїв автобусів
Фото g.cz
9. Відтепер водій далебі так і робитиме
Фото fakt.pl
10. Власник автівки когось реально дістав
Фото hodor
11. Правило для всіх одне
Фото 101.livejournal
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