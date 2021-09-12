З боку випади видаються доволі простою вправою, особливо у класичному варіанті її виконання. Але це зовсім не так! І дуже часто ускладнюють собі життя самі спортсмени. Як не варто робити під час тренувань, розповіли тренери з TrainAtHome.

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Не ставте ноги в одній площині

Не ставте передню ногу на одну лінію із задньою. Це істотно порушує рівновагу. Запам'ятайте, ви не крокуєте по натягнутому канату. Ноги повинні бути на ширині плечей. Саме таку відстань потрібно зберігати й під час виконання вправи.

Не відривайте п'яту ведучої ноги від підлоги

Коли крок недостатньо широкий, коліно передньої ноги виходить за лінію пальців, що створює додаткове навантаження на суглоб. Також індикатором дрібного кроку є відрив п'яти передньої ноги від підлоги.

Ширина кроку повинна бути достатньою для того, щоб п'ята передньої ноги щільно прилягала до підлоги. Це дозволить легше повернутися в початкове положення.

Не нахиляйте корпус вперед

Роблячи випад вперед, потрібно переносити вагу тіла на передню ногу. Але не допускайте нахилу корпусу вперед, при якому виникає додаткове навантаження на коліно. А також є ризик втратити баланс і впустити обтяжувачі. Потрібно включити у роботу м'язи кора, погляд спрямувати вперед і стежити за тим, щоб груди були на лінії з тазом.

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Текст публікації TrainAtHome:

З боку випади здаються простою вправою, особливо у класичному варіанті виконання. Але це зовсім не так! І дуже часто ускладнюють цю вправу самі спортсмени.

Що не потрібно робити:

Ставити ноги в одній площині

Не заноси передню ногу на одну лінію із задньою. Це істотно порушує рівновагу. Запам'ятай, ти йдеш не по натягнутому канату. Ноги повинні бути на ширині плечей. Саме таку дистанцію потрібно зберігати і під час виконання вправи.

Відривати п'яту ведучої ноги від підлоги

Коли крок недостатньо широкий, коліно передньої ноги виходить за лінію пальців, що створює додаткове навантаження на коліно. Також індикатором дрібного кроку є відрив п'яти передньої ноги від підлоги. Ширина кроку повинна бути достатньою для того, щоб п'ята передньої ноги щільно прилягала до нього. Це дозволить легше повернутися в початкове положення.

Нахил корпуса вперед

Роблячи випад вперед, потрібно переносити вагу тіла на передню ногу. Але не допускай нахилу корпусу вперед, при якому виникає додаткове навантаження на коліно. А також є ризик втратити баланс і впустити обтяжувачі. Потрібно включити м'язи кора, погляд спрямувати вперед і стежити за тим, щоб груди були на лінії з тазом.