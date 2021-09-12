Со стороны выпады кажутся довольно простым упражнением, особенно в классическом варианте его выполнения. Но это совсем не так! И очень часто усложняют себе жизнь сами спортсмены. Как не стоит делать во врем тренировок, рассказали тренеры с TrainAtHome.

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Не ставьте ноги в одной плоскости

Не ставьте переднюю ногу на одну линию с задней. Это существенно нарушает равновесие. Запомните, вы не шагаете по натянутому канату. Ноги должны быть на ширине плеч. Именно такое расстояние нужно сохранять и во время выполнения упражнения.

Не отрывайте пятую ведущей ноги от пола

Когда шаг недостаточно широк, колено передней ноги выходит за линию пальцев, создает дополнительную нагрузку на сустав. Также индикатором мелкого шага является отрыв пяти передней ноги от пола.

Ширина шага должна быть достаточной для того, чтобы пятка передней ноги плотно прилегала к полу. Это позволит легче вернуться в исходное положение.

Не наклоняйте корпус вперед

Делая выпад вперед, нужно переносить вес тела на переднюю ногу. Но не допускайте наклона корпуса вперед, при котором возникает дополнительная нагрузка на колено. А также есть риск потерять баланс и впустить утяжелители. Нужно включить в работу мышцы кора, взгляд направить вперед и следить за тем, чтобы грудь была на линии с тазом.

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Текст публикации TrainAtHome:

Со стороны выпады кажутся простым упражнением, особенно в классическом варианте исполнения. Но это совсем не так! И очень часто усложняют это упражнение сами спортсмены.

Что не нужно делать:

Ставить ноги в одной плоскости

Не заносы переднюю ногу на одну линию с задней. Это существенно нарушает равновесие. Запомни, ты идешь не по натянутому канату. Ноги должны быть на ширине плеч. Именно такую дистанцию нужно хранить и во время выполнения упражнения.

Отрывать пятую ведущей ноги от пола

Когда шаг недостаточно широк, колено передней ноги выходит за линию пальцев, создает дополнительную нагрузку на колено. Также индикатором мелкого шага является отрыв пяти передней ноги от пола. Ширина шага должна быть достаточной для того, чтобы пятка передней ноги плотно прилегала к нему. Это позволит легче вернуться в исходное положение.

Наклон корпуса вперед