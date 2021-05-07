Зважте на наші поради – і ви більше ніколи не зірвете дедлайн.

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Виконуйте не лише термінові справи

У багатьох людей є звичка виконувати лише термінові справи. Тобто сьогодні я зроблю те, що варто було зробити на вчора. А завтра буде завтра. Термінові справи вимагають максимальної концентрації тут і зараз Це дуже виснажує організм. Тому, всі глобальні та масштабні справи ми відкладаємо на потім. Зрештою, потім у нас знову накопичуються термінові справи, і ми просто змушені всі плани переносити. Навчіться робити акцент на важливих завданнях, а на термінові, але дрібні обмежте час.

Робіть акцент на важливих справах / Фото Autogear

Встановіть свої терміни

Якщо ваш керівник дав певні терміни на виконання того чи іншого завдання, скоротіть цей термін. Встановіть свої обмеження в часі й постарайтеся встигнути зробити все щонайшвидше. Так ви зможете змістити свій цілий "ланцюг" справ. Окрім цього, встановивши короткі терміни на виконання завдання, ви матимете час на виправлення помилок.

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Розділіть великі завдання на декілька малих

Отримавши завдання від керівника, ви одразу думаєте, як краще його виконати. Радимо вам "розбити" одне важливе завдання на декілька підзавдань. Запишіть свій план виконання і до кожного пункту встановіть дедлайн. Такі жорсткі терміни змусять вас шукати найбільш продуктивний спосіб вирішення завдань.

Розділіть важливе завдання на декілька етапів / Фото Dortx

Структуруйте робочий процес

Якщо ви розумієте, що про виконання деяких завдань можете забути, записуйте усі плани. Після цього встановлюйте собі певні нагадування. Найзручніше це зробити, синхронізуючи телефон з робочим комп'ютером.

Не чекайте натхнення

Багато з нас хоча б раз у житті ставили запитання "Звідки ви берете натхнення?". Натхнення – це те, що може прийти під час роботи. Варто лише розпочати щось робити. Успіх – це 10% таланту, 90% працелюбності.

Натхнення приходить під час роботи / Фото Via.ritzau.dk