Учтите наши советы – и вы больше никогда не сорвете дедлайн.

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Выполняйте не только срочные дела

У многих людей есть привычка выполнять только срочные дела. То есть сегодня я сделаю то, что следовало сделать на вчера. А завтра будет завтра. Срочные дела требуют максимальной концентрации здесь и сей час. Это очень истощает организм. Поэтому, все глобальные и масштабные дела мы откладываем на потом. В конце концов, потом у нас снова накапливаются срочные дела, и мы просто вынуждены все планы переносить. Научитесь делать акцент на важных задачах, а на срочные, но мелкие ограничьте время.

Делайте акцент на важных делах / Фото Autogear

Установите свои сроки

Если ваш руководитель дал определенные сроки на выполнение той или иной задачи, сократите этот срок. Установите свои ограничения во времени и постарайтесь успеть сделать все как можно быстрее. Так вы сможете сместить свою целую "цепочку" дел. Кроме этого, установив короткие сроки на выполнение задания, вы будете иметь время на исправление ошибок.

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Разделите большие задачи на несколько малых

Получив задание от руководителя, вы сразу думаете, как лучше его выполнить. Советуем вам "разбить" одну важную задачу на несколько подзадач. Запишите свой план выполнения и к каждому пункту установите дедлайн. Такие жесткие сроки заставят вас искать наиболее продуктивный способ решения задач.

Разделите важное задание на несколько этапов / Фото Dortx

Структурируйте рабочий процесс

Если вы понимаете, что о выполнении некоторых задач можно забыть, записывайте все планы. После этого устанавливайте себе определенные напоминания. Удобнее всего это сделать, синхронизируя телефон с рабочим компьютером.

Не ждите вдохновения

Многие из нас хотя бы раз в жизни задавали вопрос "Откуда вы берете вдохновение?". Вдохновение – это то, что может прийти во время работы. Стоит только начать что-то делать. Успех – это 10% таланта, 90% трудолюбия.

Вдохновение приходит во время работы / Фото Via.ritzau.dk